Los 100 mejores colegios privados y públicos de España : la guía para acertar en el curso 2026/2027

Por décimo año consecutivo y en concordancia con el nuevo panorama educativo, EL ESPAÑOL ha vuelto a seleccionar los 100 mejores colegios de España. Como costumbre, la lista distingue entre los 50 más sobresalientes, los 30 más innovadores y los 20 internacionales más destacados.

Además del listado, este periódico ha realizado fichas individualizadas de cada uno de los 100 colegios seleccionados para que los interesados puedan comprobar de primera mano toda la información relevante: la ratio de alumnos y profesores del centro en cuestión, los niveles de enseñanza que imparten, la titularidad, el carácter laico o religioso, etc.

A todos estos datos, además de otros muchos relacionados con la historia del colegio o los resultados obtenidos en los últimos años, se podrá acceder desde la página principal creada para este especial educativo.

Los criterios generales que han guiado la selección siguen la línea de premiar a los centros que apuestan por la calidad, el progreso y los resultados: las innovaciones pedagógicas, la proyección internacional de la institución, los modelos de gestión puestos en marcha, las calificaciones del alumnado en las pruebas de evaluación externas o las metodologías e instrumentos empleados para ello.