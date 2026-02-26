Los colegios más sobresalientes
-
1
Colegio Internacional SEK Ciudalcampo
Uno de los centros privados con itinerario de artes en su etapa de bachillerato.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.259
Profesores
137
-
2
Colegio Internacional SEK El Castillo
Una de sus propuestas educativas más emblemáticas es la Goleta Cervantes Saavedra.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.107
Profesores
145
-
3
Colegio Internacional SEK Catalunya
Dispone del programa SEK International Sport Academy único en España.
UbicaciónBarcelona
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.020
Profesores
148
-
4
Colegio Mas Camarena
Ha implantado un prestigioso método finlandés para la prevención del acoso escolar.
UbicaciónValencia
Tipo de enseñanza
Privada, mixta y laica
Alumnos
2.670
Profesores
345
-
5
CEU San Pablo Sanchinarro
El centro impulsa de manera progresiva iniciativas con enfoque STEAM.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Concertado en Infantil, Primaria y ESO; privado en Bachillerato. Confesional católico
Alumnos
2.100
Profesores
190
-
6
Colegio Internacional SEK Santa Isabel
El colegio imparte francés y alemán como tercer idioma y chino como extraescolar.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y aconfesional
Alumnos
329
Profesores
40
-
7
CEU San Pablo Murcia
El modelo educativo del colegio está inspirado en los principios del humanismo cristiano.
UbicaciónMurcia
Tipo de enseñanza
Concertado-privado y católico
Alumnos
766
Profesores
64
-
8
Agora Sant Cugat International School
Incorpora el chino desde Primaria, así como francés o alemán en etapas posteriores.
UbicaciónBarcelona
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.780
Profesores
248
-
9
Colegio Internacional SEK Atlántico
Reconocido como centro referente UNICEF en educación en derechos de la infancia.
UbicaciónPontevedra
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
653
Profesores
65
-
10
Colegio Internacional SEK Alborán
Cuenta con la acreditación NEASC (New England Association of Schools and Colleges).
UbicaciónAlmería
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
730
Profesores
76
-
11
CEU San Pablo Valencia
Imparte el Programa de la Escuela Primaria y el Programa del Diploma en Bachillerato.
UbicaciónValencia
Tipo de enseñanza
Privada y católico
Alumnos
1.400
Profesores
105
-
12
Colegio Internacional Meres
Combina lo mejor del sistema nacional con los programas del Bachillerato Internacional.
UbicaciónAsturias
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
900
Profesores
95
-
13
Colegio Fomento Miravalles-El Redín
Trabajan el desarrollo de las destrezas comunicativas en español, inglés y francés.
UbicaciónNavarra
Tipo de enseñanza
Concertada, plurilingüe y religiosa
Alumnos
2.415
Profesores
186
-
14
La Salle Maravillas
Su estilo educativo integra el Aprendizaje Cooperativo y el Aprendizaje Basado en Proyectos.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada
Alumnos
1.838
Profesores
135
-
15
San Cernin
Es el único centro de Pamplona que cuenta con el sello LabelFrancEducation.
UbicaciónNavarra
Tipo de enseñanza
Concertada, plurilingüe y religiosa
Alumnos
1.576
Profesores
138
-
16
Liceo Sorolla (Madrid)
Preparan personas responsables y comprometidas a través de una formación de vanguardia.
UbicaciónPozuelo de Alarcón, Madrid
Tipo de enseñanza
Privada, bilingüe y laica
Alumnos
1.081
Profesores
92
-
17
CEU San Pablo Montepríncipe
Ofrece la posibilidad de cursar el Bachillerato Dual, obteniendo dos titulaciones.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada, bilingüe y religiosa
Alumnos
1.364
Profesores
120
-
18
Colegio Brains Conde Orgaz
Además del inglés, los alumnos aprenden un segundo idioma, francés o alemán.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
208
Profesores
36
-
19
Liceo Francés de Madrid
El centro ofrece además, de forma opcional, alemán, italiano, latín y griego.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
4.334
Profesores
297
-
20
Colegio Base International School
Ofrece una sólida formación multilingüe y una clara orientación global.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
710
Profesores
72
-
21
Patrocinio de San José
Educan en la cultura del esfuerzo, combinando la exigencia, la cercanía y la amabilidad.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada-concertado
Alumnos
1.425
Profesores
82
-
22
Internacional Aravaca
La pertenencia a ISP también favorece la innovación continua en su pedagogía.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada
Alumnos
709
Profesores
67
-
23
Legamar International School
Concibe el bilingüismo como la existencia de dos lenguas vehiculares en el centro..
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
875
Profesores
93
-
24
Colegio Luther King
Incorpora el chino desde Primaria, así como francés o alemán en etapas posteriores.
UbicaciónSanta Cruz de Tenerife
Tipo de enseñanza
Concertado-privada y laica
Alumnos
1.406
Profesores
110
-
25
Centro Educativo Hispano Británico S21
El Proyecto Trilingüe se inicia con el Inglés en 1º y el Francés en 3º de Infantil.
UbicaciónSanta Cruz de Tenerife
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
605
Profesores
38
-
26
Eurocolegio Casvi
En el centro se imparte el Continuo del Bachillerato Internacional (PEP, PAI y PD).
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.033
Profesores
139
-
27
Oak House School
Su propuesta educativa integra los tres currículos garantizando una excelencia académica.
UbicaciónBarcelona
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.117
Profesores
113
-
28
Colegio Alemán de Zaragoza
El colegio es el único centro examinador oficial del Goethe-Institut en todo Aragón.
UbicaciónZaragoza
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
542
Profesores
60
-
29
Canterbury School
Han obtenido más de 80 Premios de Excelencia Académica de la Universidad de Cambridge.
UbicaciónLas Palmas de Gran Canaria
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.000
Profesores
80
-
30
Colegio Internacional Newton College en Elche
Integra currículo británico, sistema educativo español y Bachillerato Internacional (IB).
UbicaciónAlicante
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.597
Profesores
169
-
31
American School of Valencia
El 50% de los alumnos del centro son internacionales con 61 nacionalidades distintas.
UbicaciónValencia
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
960
Profesores
140
-
32
British School of Valencia
Promueve valores como la responsabilidad, el respeto, la curiosidad y la motivación.
UbicaciónValencia
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.006
Profesores
99
-
33
Lady Elizabeth School
Es un colegio de marcado carácter internacional con alumnos de más de 60 nacionalidades.
UbicaciónAlicante
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.175
Profesores
124
-
34
Colegio Hastings School
Cuentan con un equipo de profesores profesionales y altamente cualificados de Reino Unido.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.410
Profesores
180
-
35
Lycée Français International de Murcia
Dispone de programas para el bienestar emocional, como su "Espacio Terapéutico".
UbicaciónMurcia
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
441
Profesores
37
-
36
Colegio del Corazón de María
A través de diferentes programas se pretende que cada alumno desarrolle todo su potencial.
UbicaciónAsturias
Tipo de enseñanza
Privada-concertada y religiosa
Alumnos
1.585
Profesores
107
-
37
Lycée Français International de Reus
El centro apuesta por un aprendizaje individualizado y una educación integral.
UbicaciónReus, Tarragona
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
274
Profesores
34
-
38
Colegio Internacional Eirís
El centro cuenta con talleres de enriquecimiento curricular en las áreas de STEM.
UbicaciónA Coruña
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
615
Profesores
65
-
39
Colegio Alcaste-Las Fuentes
Cuenta con un programa de internacionalización con estancias en Irlanda y Francia.
UbicaciónLa Rioja
Tipo de enseñanza
Concertada
Alumnos
725
Profesores
97
-
40
Colegio Palacio de Granda
Su enfoque internacional y multilingüe permite altos niveles en inglés, francés y alemán.
UbicaciónAsturias
Tipo de enseñanza
Privada
Alumnos
700
Profesores
63
-
41
Cumbres School Valencia
Combina lo mejor del sistema español junto con asignaturas del modelo británico.
UbicaciónValencia
Tipo de enseñanza
Privada y religiosa
Alumnos
763
Profesores
110
-
42
Fontenebro International School
El colegio apuesta por un bilingüismo efectivo con inmersión temprana en inglés.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y bilingüe
Alumnos
550
Profesores
70
-
43
Highlands School Barcelona
Es el único colegio católico Cambridge International School de Barcelona.
UbicaciónBarcelona
Tipo de enseñanza
Privada y católica
Alumnos
572
Profesores
85
-
44
Mirasur School
El centro es un pionero tecnológico, siendo la primera Google Reference School de España.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.020
Profesores
106
-
45
Colegio Europeo de Madrid
Uno de los rasgos diferenciales es su atención y el seguimiento individualizado.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada
Alumnos
531
Profesores
55
-
46
Colegio Ayalde-Munabe (Vizcaya)
Es Cambridge Educational Partner y es solicitante de los Programas de la Escuela Primaria.
UbicaciónVizcaya
Tipo de enseñanza
Concertada
Alumnos
1.807
Profesores
145
-
47
El Limonar International School Villamartín
Está acreditado por NABSS (Asociación Nacional de Colegios Británicos en España).
UbicaciónValencia
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
620
Profesores
70
-
48
Colegio Bilingüe Málaga Sierra Blanca
Desde primaria incluye el aprendizaje de un tercer idioma (francés, alemán o portugués).
UbicaciónMálaga
Tipo de enseñanza
Privada
Alumnos
1.800
Profesores
130
-
49
King’s College La Moraleja
El colegio promueve una amplia oferta de actividades deportivas, artísticas y de liderazgo..
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
826
Profesores
Más de 90
-
50
King’s College Murcia
El colegio imparte el sistema educativo británico desde Infantil hasta Secundaria..
UbicaciónMurcia
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
506
Profesores
Más de 65
Los colegios más innovadores
-
1
CEU San Pablo Sevilla
Fomenta una sólida formación en idiomas y una visión internacional desde edades tempranas.
UbicaciónSevilla
Tipo de enseñanza
Privada y religiosa
Alumnos
1.314
Profesores
117
-
2
CEU Jesús María Alicante
Impulsa proyectos que conectan el aprendizaje con la realidad como el programa HORIZON.
UbicaciónAlicante
Tipo de enseñanza
Concertada-privada y religiosa
Alumnos
1.242
Profesores
90
-
3
Colegio Estudio
Una institución sin ánimo de lucro que destina sus recursos a la mejora de su proyecto.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.793
Profesores
186
-
4
Colegio San Patricio
Es centro examinador oficial de Cambridge English, Alliance Française y Goethe-Institut.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y religiosa
Alumnos
2.200
Profesores
Más de 200
-
5
Liceo Europeo
El Bachillerato Internacional, junto a otros programas refuerzan la visión global.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.200
Profesores
117
-
6
Brains Arturo Soria
El colegio ofrece el método Kumon, Centro de Estimulación Temprana y apoyos en logopedia.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada
Alumnos
576
Profesores
76
-
7
La Miranda
El centro privado forma parte de la red de escuelas vinculadas al Conservatori Liceu.
UbicaciónBarcelona
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.120
Profesores
Más de 140
-
8
Colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria
El alumnado del centro aprende mediante metodologías activas y basadas en la evidencia.
UbicaciónLas Palmas de Gran Canaria
Tipo de enseñanza
Privado-concertado católico
Alumnos
2.073
Profesores
148
-
9
Nuestra Señora del Pilar
Se ha incorporado un aula de convivencia para ayudar a los alumnos a resolver conflictos.
UbicaciónSoria
Tipo de enseñanza
Concertada y religiosa
Alumnos
763
Profesores
52
-
10
Claret Askartza
En el ámbito lingüístico, además del castellano y el euskera, implantan el inglés.
UbicaciónVizcaya
Tipo de enseñanza
Concertada
Alumnos
2.200
Profesores
174
-
11
Cerrado de Calderón
Cuenta con un edificio destinado a centro acuático, con dos piscinas cubiertas y climatizadas.
UbicaciónMálaga
Tipo de enseñanza
Privada-concertada, laica y bilingüe
Alumnos
1.500
Profesores
95
-
12
Colegio San Buenaventura
El propósito es favorecer el crecimiento de los alumnos y acompañarlos durante su desarrollo.
UbicaciónMurcia
Tipo de enseñanza
Privada-concertada y religiosa
Alumnos
1.242
Profesores
75
-
13
Colegio Montserrat
El colegio está autorizado para impartir los programas del Bachillerato Internacional.
UbicaciónBarcelona
Tipo de enseñanza
Concertada-privada
Alumnos
751
Profesores
73
-
14
Santa Teresa de Jesús
Goza del reconocimiento de la sociedad canaria y destaca por su excelencia académica.
UbicaciónLas Palmas de Gran Canaria
Tipo de enseñanza
Concertada-privada
Alumnos
1.187
Profesores
68
-
15
Highland Los Fresnos
El colegio es Cambridge International School y centro examinador de Oxford University.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada, católica y bilingüe
Alumnos
807
Profesores
140
-
16
Sotogrande International
La residencia ‘Templeton House’ es uno de los grandes diferenciales del colegio.
UbicaciónCádiz
Tipo de enseñanza
Privada y laica.
Alumnos
1.316
Profesores
196
-
17
Lycée Français International Molière de Zaragoza
Pionero de la iniciativa "No Phone" para fomentar una convivencia saludable.
UbicaciónZaragoza
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
874
Profesores
63
-
18
King’s College Soto
La formación se completa con un sólido programa deportivo, artístico y de liderazgo.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.195
Profesores
Más de 85
-
19
Mestral
Las aulas están informatizadas y equipadas con pantallas táctiles de última generación.
UbicaciónIbiza
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
814
Profesores
Más de 70
-
20
Colegio Brains Telde
Ofrece baloncesto, club de debate, Arts & Crafts, Music Club, francés y alemán.
UbicaciónLas Palmas de Gran Canaria
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
220
Profesores
29
-
21
British School of Córdoba
El centro permite la convalidación de la ESO española y de los IGCSE británicos.
UbicaciónCórdoba
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
451
Profesores
60
-
22
Colegio Gaztelueta
Durante cuatro años consecutivos ha sido reconocido con el sello STEAM Euskadi.
UbicaciónVizcaya
Tipo de enseñanza
Semi concertada
Alumnos
1.264
Profesores
110
-
23
Colegio Guadalaviar
El centro impulsa además iniciativas de gran impacto como la Jornada Matemática.
UbicaciónValencia
Tipo de enseñanza
Concertada-privada y laica
Alumnos
849
Profesores
64
-
24
Colegio Ramón y Cajal
El programa propio D.A.L.E. impulsa un itinerario lingüístico continuo desde los 0 años.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.551
Profesores
167
-
25
Colegio Internacional Ausiàs March
Imparte el Programa de los Años Intermedios (PAI) en secundaria y Programa del Diploma (PD).
UbicaciónValencia
Tipo de enseñanza
Privada
Alumnos
950
Profesores
93
-
26
Kensington School
Forma parte de Inspired Education Group, presente en más de 125 colegios en seis continentes.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.054
Profesores
120
-
27
King’s College Chamartín
El centro ha reforzado su propuesta educativa con la apertura de una nueva clase de Year 2.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
169
Profesores
30
-
28
Liceo Castilla
Tienen su propio proyecto de defensa de los derechos del niño y protección de la infancia.
UbicaciónBurgos
Tipo de enseñanza
Concertada
Alumnos
1.250
Profesores
80
-
29
Colegio Agustiniano
El Plan de Acción Tutorial permite acompañar a los alumnos en su proceso de formación.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada-concertada
Alumnos
1.250
Profesores
80
-
30
International School San Patricio
Cuenta con una residencia en el campus que ofrece modalidades Weekly, Full y Flexi Boarding.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada
Alumnos
500
Profesores
65
Los colegios más internacionales
-
1
CEU Virgen Niña de Vitoria
Impulsa un proyecto bilingüe en castellano e inglés y ofrece francés como segunda lengua.
UbicaciónVitoria
Tipo de enseñanza
Concertada y religiosa
Alumnos
874
Profesores
56
-
2
British School of Vila-real
El Currículum Nacional Británico se complementa con asignaturas del currículum español.
UbicaciónCastellón
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
584
Profesores
66
-
3
Colegio Manuel Peleteiro
El alemán se está convirtiendo en asignatura obligatoria y también ofrecen chino y francés.
UbicaciónCoruña
Tipo de enseñanza
Privada
Alumnos
.337
Profesores
130
-
4
San Agustín
Su oferta incluye actividades como idiomas, judo, kárate, ballet y otras disciplinas artísticas.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y religiosa
Alumnos
2.560
Profesores
156
-
5
Colegio Vizcaya
La Fundación Colegio Vizcaya Fundazioa es Centro formador de Metodología Montessori.
UbicaciónVizcaya
Tipo de enseñanza
Concertada y laica
Alumnos
1.810
Profesores
116
-
6
Highlands El Encinar
Trabajan diferentes habilidades de manera transversal durante la vida escolar de los alumnos.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y religiosa
Alumnos
1.158
Profesores
110
-
7
Colegio Heidelberg
Fue el primer centro de las Islas Canarias en ofrecer el Bachillerato Internacional.
UbicaciónLas Palmas de Gran Canaria
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
912
Profesores
85
-
8
Brains La Moraleja
Ofrece actividades extraescolares como chino, arte, judo, cocina, natación, baloncesto.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada
Alumnos
1.295
Profesores
150
-
9
Everest School
Desde hace más de 45 años, son un referente en la enseñanza bilingüe y formación integral.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada, bilingüe y religiosa
Alumnos
1.608
Profesores
172
-
10
Arcángel International School
A través de los Proyectos CALMA y CAOS, el colegio integra el arte, la música y el teatro.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
821
Profesores
82
-
11
Colegio St. Patrick's English School
El alumnado dispone de alrededor de 600 ordenadores y dispositivos de uso exclusivo.
UbicaciónDonostia-San Sebastián
Tipo de enseñanza
Concertada
Alumnos
887
Profesores
70
-
12
Benjamin Franklin
En septiembre de 2026 inaugurarán el Centro para la Creatividad y la Innovación (CCI).
UbicaciónBarcelona
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
720
Profesores
101
-
13
Aloha College Marbella
En Bachillerato se imparten el A-Levels británico y el Bachillerato Internacional.
UbicaciónMarbella, Málaga
Tipo de enseñanza
Privada, bilingüe y laica
Alumnos
760
Profesores
79
-
14
British School of Barcelona
Programas como “BSB Speaks” impulsan la comunicación oral y el pensamiento crítico.
UbicaciónBarcelona
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
2.234
Profesores
236
-
15
Caxton College
El centro tiene la categoría de “Excellent School” (Colegio Excepcional).
UbicaciónValencia
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
1.654
Profesores
189
-
16
Lycée français International Molière de Madrid
Los profesores siguen los programas aprobados por el Ministerio de Educación francés.
UbicaciónMadrid
Tipo de enseñanza
Privada-concertada y laica
Alumnos
750
Profesores
70
-
17
El Altillo International School
Cuenta con la Bandera Verde de Ecoescuelas que avala su compromiso con la sostenibilidad.
UbicaciónJerez de la Frontera
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
970
Profesores
85
-
18
Colegio Alemán de Bilbao
Ofrece una formación plurilingüe en cinco idiomas: alemán, inglés, euskera, francés y castellano.
UbicaciónBilbao
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
700
Profesores
70
-
19
Brains Las Palmas
Ofrece actividades extraescolares como baloncesto, gimnasia rítmica, judo y un Summer Camp.
UbicaciónLas Palmas de Gran Canaria
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
471
Profesores
51
-
20
El Limonar International School Murcia
El colegio está acreditado por NABSS (Asociación Nacional de Colegios Británicos en España).
UbicaciónMurcia
Tipo de enseñanza
Privada y laica
Alumnos
895
Profesores
79