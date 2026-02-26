Loading...
Los 100 mejores colegios privados y públicos de España : la guía para acertar en el curso 2026/2027

Diez años de EL ESPAÑOL. Diez años en los que este medio ha realizado y publicado su análisis de los mejores colegios organizados en función de sus proyectos educativos, su calidad, su internacionalización y su innovación.

Por décimo año consecutivo y en concordancia con el nuevo panorama educativo, EL ESPAÑOL ha vuelto a seleccionar los 100 mejores colegios de España. Como costumbre, la lista distingue entre los 50 más sobresalientes, los 30 más innovadores y los 20 internacionales más destacados.

Además del listado, este periódico ha realizado fichas individualizadas de cada uno de los 100 colegios seleccionados para que los interesados puedan comprobar de primera mano toda la información relevante: la ratio de alumnos y profesores del centro en cuestión, los niveles de enseñanza que imparten, la titularidad, el carácter laico o religioso, etc.

A todos estos datos, además de otros muchos relacionados con la historia del colegio o los resultados obtenidos en los últimos años, se podrá acceder desde la página principal creada para este especial educativo.

Los criterios generales que han guiado la selección siguen la línea de premiar a los centros que apuestan por la calidad, el progreso y los resultados: las innovaciones pedagógicas, la proyección internacional de la institución, los modelos de gestión puestos en marcha, las calificaciones del alumnado en las pruebas de evaluación externas o las metodologías e instrumentos empleados para ello.

Los colegios más: Sobresalientes Innovadores Internacionales

Independientemente de su categoría, todos los centros incluidos en este ranking destacan por su excelencia. Comparten un firme compromiso con la mejora continua y la innovación educativa. En muchos de ellos, el entorno desempeña un papel clave en su metodología, integrando lo rural y lo urbano para potenciar el desarrollo psicoemocional del alumnado.

Además, varios de estos colegios se distinguen por su variada oferta de actividades extraescolares, alineadas con la creciente relevancia del deporte y la cultura en la sociedad.

Por otro lado, en la mayoría de estos centros —no sólo en los considerados entre los mejores a nivel internacional— el idioma es un pilar esencial en la educación. El inglés sigue siendo la lengua con mayor relevancia en las escuelas, lo que se refleja en que gran parte de los 100 colegios seleccionados ofrecen un currículo bilingüe o el Bachillerato Internacional. Sin embargo, también se incorporan otros sistemas lingüísticos, como el francés, el italiano, el alemán e, incluso, el chino mandarín.

De esta manera, muchos colegios combinan lo mejor del currículo español con el de otro país —según la elección de las familias—, proporcionando a los alumnos las herramientas necesarias para acceder a las universidades más prestigiosas del mundo.

Para elaborar este ranking, ha sido fundamental la colaboración de expertos educativos, quienes han analizado la documentación obtenida por este periódico. Esta información se complementa con los datos recopilados en ediciones anteriores y con la participación directa de los colegios como fuente primaria. Así, EL ESPAÑOL ofrece sus conclusiones organizadas en orden numérico en función del prestigio adquirido por cada uno de los 100 colegios presentes en el listado.

Los colegios más sobresalientes

  1. 1

    Colegio Internacional SEK Ciudalcampo

    Uno de los centros privados con itinerario de artes en su etapa de bachillerato.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.259

    Profesores

    137
  2. 2

    Colegio Internacional SEK El Castillo

    Una de sus propuestas educativas más emblemáticas es la Goleta Cervantes Saavedra.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.107

    Profesores

    145
  3. 3

    Colegio Internacional SEK Catalunya

    Dispone del programa SEK International Sport Academy único en España.

    Ubicación

    Barcelona

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.020

    Profesores

    148
  4. 4

    Colegio Mas Camarena

    Ha implantado un prestigioso método finlandés para la prevención del acoso escolar.

    Ubicación

    Valencia

    Tipo de enseñanza

    Privada, mixta y laica

    Alumnos

    2.670

    Profesores

    345
  5. 5

    CEU San Pablo Sanchinarro

    El centro impulsa de manera progresiva iniciativas con enfoque STEAM.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Concertado en Infantil, Primaria y ESO; privado en Bachillerato. Confesional católico

    Alumnos

    2.100

    Profesores

    190
  6. 6

    Colegio Internacional SEK Santa Isabel

    El colegio imparte francés y alemán como tercer idioma y chino como extraescolar.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y aconfesional

    Alumnos

    329

    Profesores

    40
  7. 7

    CEU San Pablo Murcia

    El modelo educativo del colegio está inspirado en los principios del humanismo cristiano.

    Ubicación

    Murcia

    Tipo de enseñanza

    Concertado-privado y católico

    Alumnos

    766

    Profesores

    64
  8. 8

    Agora Sant Cugat International School

    Incorpora el chino desde Primaria, así como francés o alemán en etapas posteriores.

    Ubicación

    Barcelona

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.780

    Profesores

    248
  9. 9

    Colegio Internacional SEK Atlántico

    Reconocido como centro referente UNICEF en educación en derechos de la infancia.

    Ubicación

    Pontevedra

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    653

    Profesores

    65
  10. 10

    Colegio Internacional SEK Alborán

    Cuenta con la acreditación NEASC (New England Association of Schools and Colleges).

    Ubicación

    Almería

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    730

    Profesores

    76
  11. 11

    CEU San Pablo Valencia

    Imparte el Programa de la Escuela Primaria y el Programa del Diploma en Bachillerato.

    Ubicación

    Valencia

    Tipo de enseñanza

    Privada y católico

    Alumnos

    1.400

    Profesores

    105
  12. 12

    Colegio Internacional Meres

    Combina lo mejor del sistema nacional con los programas del Bachillerato Internacional.

    Ubicación

    Asturias

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    900

    Profesores

    95
  13. 13

    Colegio Fomento Miravalles-El Redín

    Trabajan el desarrollo de las destrezas comunicativas en español, inglés y francés.

    Ubicación

    Navarra

    Tipo de enseñanza

    Concertada, plurilingüe y religiosa

    Alumnos

    2.415

    Profesores

    186
  14. 14

    La Salle Maravillas

    Su estilo educativo integra el Aprendizaje Cooperativo y el Aprendizaje Basado en Proyectos.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada

    Alumnos

    1.838

    Profesores

    135
  15. 15

    San Cernin

    Es el único centro de Pamplona que cuenta con el sello LabelFrancEducation.

    Ubicación

    Navarra

    Tipo de enseñanza

    Concertada, plurilingüe y religiosa

    Alumnos

    1.576

    Profesores

    138
  16. 16

    Liceo Sorolla (Madrid)

    Preparan personas responsables y comprometidas a través de una formación de vanguardia.

    Ubicación

    Pozuelo de Alarcón, Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada, bilingüe y laica

    Alumnos

    1.081

    Profesores

    92
  17. 17

    CEU San Pablo Montepríncipe

    Ofrece la posibilidad de cursar el Bachillerato Dual, obteniendo dos titulaciones.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada, bilingüe y religiosa

    Alumnos

    1.364

    Profesores

    120
  18. 18

    Colegio Brains Conde Orgaz

    Además del inglés, los alumnos aprenden un segundo idioma, francés o alemán.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    208

    Profesores

    36
  19. 19

    Liceo Francés de Madrid

    El centro ofrece además, de forma opcional, alemán, italiano, latín y griego.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    4.334

    Profesores

    297
  20. 20

    Colegio Base International School

    Ofrece una sólida formación multilingüe y una clara orientación global.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    710

    Profesores

    72
  21. 21

    Patrocinio de San José

    Educan en la cultura del esfuerzo, combinando la exigencia, la cercanía y la amabilidad.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada-concertado

    Alumnos

    1.425

    Profesores

    82
  22. 22

    Internacional Aravaca

    La pertenencia a ISP también favorece la innovación continua en su pedagogía.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada

    Alumnos

    709

    Profesores

    67
  23. 23

    Legamar International School

    Concibe el bilingüismo como la existencia de dos lenguas vehiculares en el centro..

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    875

    Profesores

    93
  24. 24

    Colegio Luther King

    Incorpora el chino desde Primaria, así como francés o alemán en etapas posteriores.

    Ubicación

    Santa Cruz de Tenerife

    Tipo de enseñanza

    Concertado-privada y laica

    Alumnos

    1.406

    Profesores

    110
  25. 25

    Centro Educativo Hispano Británico S21

    El Proyecto Trilingüe se inicia con el Inglés en 1º y el Francés en 3º de Infantil.

    Ubicación

    Santa Cruz de Tenerife

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    605

    Profesores

    38
  26. 26

    Eurocolegio Casvi

    En el centro se imparte el Continuo del Bachillerato Internacional (PEP, PAI y PD).

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.033

    Profesores

    139
  27. 27

    Oak House School

    Su propuesta educativa integra los tres currículos garantizando una excelencia académica.

    Ubicación

    Barcelona

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.117

    Profesores

    113
  28. 28

    Colegio Alemán de Zaragoza

    El colegio es el único centro examinador oficial del Goethe-Institut en todo Aragón.

    Ubicación

    Zaragoza

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    542

    Profesores

    60
  29. 29

    Canterbury School

    Han obtenido más de 80 Premios de Excelencia Académica de la Universidad de Cambridge.

    Ubicación

    Las Palmas de Gran Canaria

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.000

    Profesores

    80
  30. 30

    Colegio Internacional Newton College en Elche

    Integra currículo británico, sistema educativo español y Bachillerato Internacional (IB).

    Ubicación

    Alicante

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.597

    Profesores

    169
  31. 31

    American School of Valencia

    El 50% de los alumnos del centro son internacionales con 61 nacionalidades distintas.

    Ubicación

    Valencia

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    960

    Profesores

    140
  32. 32

    British School of Valencia

    Promueve valores como la responsabilidad, el respeto, la curiosidad y la motivación.

    Ubicación

    Valencia

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.006

    Profesores

    99
  33. 33

    Lady Elizabeth School

    Es un colegio de marcado carácter internacional con alumnos de más de 60 nacionalidades.

    Ubicación

    Alicante

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.175

    Profesores

    124
  34. 34

    Colegio Hastings School

    Cuentan con un equipo de profesores profesionales y altamente cualificados de Reino Unido.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.410

    Profesores

    180
  35. 35

    Lycée Français International de Murcia

    Dispone de programas para el bienestar emocional, como su "Espacio Terapéutico".

    Ubicación

    Murcia

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    441

    Profesores

    37
  36. 36

    Colegio del Corazón de María

    A través de diferentes programas se pretende que cada alumno desarrolle todo su potencial.

    Ubicación

    Asturias

    Tipo de enseñanza

    Privada-concertada y religiosa

    Alumnos

    1.585

    Profesores

    107
  37. 37

    Lycée Français International de Reus

    El centro apuesta por un aprendizaje individualizado y una educación integral.

    Ubicación

    Reus, Tarragona

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    274

    Profesores

    34
  38. 38

    Colegio Internacional Eirís

    El centro cuenta con talleres de enriquecimiento curricular en las áreas de STEM.

    Ubicación

    A Coruña

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    615

    Profesores

    65
  39. 39

    Colegio Alcaste-Las Fuentes

    Cuenta con un programa de internacionalización con estancias en Irlanda y Francia.

    Ubicación

    La Rioja

    Tipo de enseñanza

    Concertada

    Alumnos

    725

    Profesores

    97
  40. 40

    Colegio Palacio de Granda

    Su enfoque internacional y multilingüe permite altos niveles en inglés, francés y alemán.

    Ubicación

    Asturias

    Tipo de enseñanza

    Privada

    Alumnos

    700

    Profesores

    63
  41. 41

    Cumbres School Valencia

    Combina lo mejor del sistema español junto con asignaturas del modelo británico.

    Ubicación

    Valencia

    Tipo de enseñanza

    Privada y religiosa

    Alumnos

    763

    Profesores

    110
  42. 42

    Fontenebro International School

    El colegio apuesta por un bilingüismo efectivo con inmersión temprana en inglés.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y bilingüe

    Alumnos

    550

    Profesores

    70
  43. 43

    Highlands School Barcelona

    Es el único colegio católico Cambridge International School de Barcelona.

    Ubicación

    Barcelona

    Tipo de enseñanza

    Privada y católica

    Alumnos

    572

    Profesores

    85
  44. 44

    Mirasur School

    El centro es un pionero tecnológico, siendo la primera Google Reference School de España.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.020

    Profesores

    106
  45. 45

    Colegio Europeo de Madrid

    Uno de los rasgos diferenciales es su atención y el seguimiento individualizado.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada

    Alumnos

    531

    Profesores

    55
  46. 46

    Colegio Ayalde-Munabe (Vizcaya)

    Es Cambridge Educational Partner y es solicitante de los Programas de la Escuela Primaria.

    Ubicación

    Vizcaya

    Tipo de enseñanza

    Concertada

    Alumnos

    1.807

    Profesores

    145
  47. 47

    El Limonar International School Villamartín

    Está acreditado por NABSS (Asociación Nacional de Colegios Británicos en España).

    Ubicación

    Valencia

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    620

    Profesores

    70
  48. 48

    Colegio Bilingüe Málaga Sierra Blanca

    Desde primaria incluye el aprendizaje de un tercer idioma (francés, alemán o portugués).

    Ubicación

    Málaga

    Tipo de enseñanza

    Privada

    Alumnos

    1.800

    Profesores

    130
  49. 49

    King’s College La Moraleja

    El colegio promueve una amplia oferta de actividades deportivas, artísticas y de liderazgo..

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    826

    Profesores

    Más de 90
  50. 50

    King’s College Murcia

    El colegio imparte el sistema educativo británico desde Infantil hasta Secundaria..

    Ubicación

    Murcia

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    506

    Profesores

    Más de 65

Los colegios más innovadores

  1. 1

    CEU San Pablo Sevilla

    Fomenta una sólida formación en idiomas y una visión internacional desde edades tempranas.

    Ubicación

    Sevilla

    Tipo de enseñanza

    Privada y religiosa

    Alumnos

    1.314

    Profesores

    117
  2. 2

    CEU Jesús María Alicante

    Impulsa proyectos que conectan el aprendizaje con la realidad como el programa HORIZON.

    Ubicación

    Alicante

    Tipo de enseñanza

    Concertada-privada y religiosa

    Alumnos

    1.242

    Profesores

    90
  3. 3

    Colegio Estudio

    Una institución sin ánimo de lucro que destina sus recursos a la mejora de su proyecto.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.793

    Profesores

    186
  4. 4

    Colegio San Patricio

    Es centro examinador oficial de Cambridge English, Alliance Française y Goethe-Institut.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y religiosa

    Alumnos

    2.200

    Profesores

    Más de 200
  5. 5

    Liceo Europeo

    El Bachillerato Internacional, junto a otros programas refuerzan la visión global.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.200

    Profesores

    117
  6. 6

    Brains Arturo Soria

    El colegio ofrece el método Kumon, Centro de Estimulación Temprana y apoyos en logopedia.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada

    Alumnos

    576

    Profesores

    76
  7. 7

    La Miranda

    El centro privado forma parte de la red de escuelas vinculadas al Conservatori Liceu.

    Ubicación

    Barcelona

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.120

    Profesores

    Más de 140
  8. 8

    Colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria

    El alumnado del centro aprende mediante metodologías activas y basadas en la evidencia.

    Ubicación

    Las Palmas de Gran Canaria

    Tipo de enseñanza

    Privado-concertado católico

    Alumnos

    2.073

    Profesores

    148
  9. 9

    Nuestra Señora del Pilar

    Se ha incorporado un aula de convivencia para ayudar a los alumnos a resolver conflictos.

    Ubicación

    Soria

    Tipo de enseñanza

    Concertada y religiosa

    Alumnos

    763

    Profesores

    52
  10. 10

    Claret Askartza

    En el ámbito lingüístico, además del castellano y el euskera, implantan el inglés.

    Ubicación

    Vizcaya

    Tipo de enseñanza

    Concertada

    Alumnos

    2.200

    Profesores

    174
  11. 11

    Cerrado de Calderón

    Cuenta con un edificio destinado a centro acuático, con dos piscinas cubiertas y climatizadas.

    Ubicación

    Málaga

    Tipo de enseñanza

    Privada-concertada, laica y bilingüe

    Alumnos

    1.500

    Profesores

    95
  12. 12

    Colegio San Buenaventura

    El propósito es favorecer el crecimiento de los alumnos y acompañarlos durante su desarrollo.

    Ubicación

    Murcia

    Tipo de enseñanza

    Privada-concertada y religiosa

    Alumnos

    1.242

    Profesores

    75
  13. 13

    Colegio Montserrat

    El colegio está autorizado para impartir los programas del Bachillerato Internacional.

    Ubicación

    Barcelona

    Tipo de enseñanza

    Concertada-privada

    Alumnos

    751

    Profesores

    73
  14. 14

    Santa Teresa de Jesús

    Goza del reconocimiento de la sociedad canaria y destaca por su excelencia académica.

    Ubicación

    Las Palmas de Gran Canaria

    Tipo de enseñanza

    Concertada-privada

    Alumnos

    1.187

    Profesores

    68
  15. 15

    Highland Los Fresnos

    El colegio es Cambridge International School y centro examinador de Oxford University.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada, católica y bilingüe

    Alumnos

    807

    Profesores

    140
  16. 16

    Sotogrande International

    La residencia ‘Templeton House’ es uno de los grandes diferenciales del colegio.

    Ubicación

    Cádiz

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica.

    Alumnos

    1.316

    Profesores

    196
  17. 17

    Lycée Français International Molière de Zaragoza

    Pionero de la iniciativa "No Phone" para fomentar una convivencia saludable.

    Ubicación

    Zaragoza

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    874

    Profesores

    63
  18. 18

    King’s College Soto

    La formación se completa con un sólido programa deportivo, artístico y de liderazgo.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.195

    Profesores

    Más de 85
  19. 19

    Mestral

    Las aulas están informatizadas y equipadas con pantallas táctiles de última generación.

    Ubicación

    Ibiza

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    814

    Profesores

    Más de 70
  20. 20

    Colegio Brains Telde

    Ofrece baloncesto, club de debate, Arts & Crafts, Music Club, francés y alemán.

    Ubicación

    Las Palmas de Gran Canaria

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    220

    Profesores

    29
  21. 21

    British School of Córdoba

    El centro permite la convalidación de la ESO española y de los IGCSE británicos.

    Ubicación

    Córdoba

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    451

    Profesores

    60
  22. 22

    Colegio Gaztelueta

    Durante cuatro años consecutivos ha sido reconocido con el sello STEAM Euskadi.

    Ubicación

    Vizcaya

    Tipo de enseñanza

    Semi concertada

    Alumnos

    1.264

    Profesores

    110
  23. 23

    Colegio Guadalaviar

    El centro impulsa además iniciativas de gran impacto como la Jornada Matemática.

    Ubicación

    Valencia

    Tipo de enseñanza

    Concertada-privada y laica

    Alumnos

    849

    Profesores

    64
  24. 24

    Colegio Ramón y Cajal

    El programa propio D.A.L.E. impulsa un itinerario lingüístico continuo desde los 0 años.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.551

    Profesores

    167
  25. 25

    Colegio Internacional Ausiàs March

    Imparte el Programa de los Años Intermedios (PAI) en secundaria y Programa del Diploma (PD).

    Ubicación

    Valencia

    Tipo de enseñanza

    Privada

    Alumnos

    950

    Profesores

    93
  26. 26

    Kensington School

    Forma parte de Inspired Education Group, presente en más de 125 colegios en seis continentes.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.054

    Profesores

    120
  27. 27

    King’s College Chamartín

    El centro ha reforzado su propuesta educativa con la apertura de una nueva clase de Year 2.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    169

    Profesores

    30
  28. 28

    Liceo Castilla

    Tienen su propio proyecto de defensa de los derechos del niño y protección de la infancia.

    Ubicación

    Burgos

    Tipo de enseñanza

    Concertada

    Alumnos

    1.250

    Profesores

    80
  29. 29

    Colegio Agustiniano

    El Plan de Acción Tutorial permite acompañar a los alumnos en su proceso de formación.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada-concertada

    Alumnos

    1.250

    Profesores

    80
  30. 30

    International School San Patricio

    Cuenta con una residencia en el campus que ofrece modalidades Weekly, Full y Flexi Boarding.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada

    Alumnos

    500

    Profesores

    65

Los colegios más internacionales

  1. 1

    CEU Virgen Niña de Vitoria

    Impulsa un proyecto bilingüe en castellano e inglés y ofrece francés como segunda lengua.

    Ubicación

    Vitoria

    Tipo de enseñanza

    Concertada y religiosa

    Alumnos

    874

    Profesores

    56
  2. 2

    British School of Vila-real

    El Currículum Nacional Británico se complementa con asignaturas del currículum español.

    Ubicación

    Castellón

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    584

    Profesores

    66
  3. 3

    Colegio Manuel Peleteiro

    El alemán se está convirtiendo en asignatura obligatoria y también ofrecen chino y francés.

    Ubicación

    Coruña

    Tipo de enseñanza

    Privada

    Alumnos

    .337

    Profesores

    130
  4. 4

    San Agustín

    Su oferta incluye actividades como idiomas, judo, kárate, ballet y otras disciplinas artísticas.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y religiosa

    Alumnos

    2.560

    Profesores

    156
  5. 5

    Colegio Vizcaya

    La Fundación Colegio Vizcaya Fundazioa es Centro formador de Metodología Montessori.

    Ubicación

    Vizcaya

    Tipo de enseñanza

    Concertada y laica

    Alumnos

    1.810

    Profesores

    116
  6. 6

    Highlands El Encinar

    Trabajan diferentes habilidades de manera transversal durante la vida escolar de los alumnos.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y religiosa

    Alumnos

    1.158

    Profesores

    110
  7. 7

    Colegio Heidelberg

    Fue el primer centro de las Islas Canarias en ofrecer el Bachillerato Internacional.

    Ubicación

    Las Palmas de Gran Canaria

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    912

    Profesores

    85
  8. 8

    Brains La Moraleja

    Ofrece actividades extraescolares como chino, arte, judo, cocina, natación, baloncesto.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada

    Alumnos

    1.295

    Profesores

    150
  9. 9

    Everest School

    Desde hace más de 45 años, son un referente en la enseñanza bilingüe y formación integral.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada, bilingüe y religiosa

    Alumnos

    1.608

    Profesores

    172
  10. 10

    Arcángel International School

    A través de los Proyectos CALMA y CAOS, el colegio integra el arte, la música y el teatro.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    821

    Profesores

    82
  11. 11

    Colegio St. Patrick's English School

    El alumnado dispone de alrededor de 600 ordenadores y dispositivos de uso exclusivo.

    Ubicación

    Donostia-San Sebastián

    Tipo de enseñanza

    Concertada

    Alumnos

    887

    Profesores

    70
  12. 12

    Benjamin Franklin

    En septiembre de 2026 inaugurarán el Centro para la Creatividad y la Innovación (CCI).

    Ubicación

    Barcelona

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    720

    Profesores

    101
  13. 13

    Aloha College Marbella

    En Bachillerato se imparten el A-Levels británico y el Bachillerato Internacional.

    Ubicación

    Marbella, Málaga

    Tipo de enseñanza

    Privada, bilingüe y laica

    Alumnos

    760

    Profesores

    79
  14. 14

    British School of Barcelona

    Programas como “BSB Speaks” impulsan la comunicación oral y el pensamiento crítico.

    Ubicación

    Barcelona

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    2.234

    Profesores

    236
  15. 15

    Caxton College

    El centro tiene la categoría de “Excellent School” (Colegio Excepcional).

    Ubicación

    Valencia

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    1.654

    Profesores

    189
  16. 16

    Lycée français International Molière de Madrid

    Los profesores siguen los programas aprobados por el Ministerio de Educación francés.

    Ubicación

    Madrid

    Tipo de enseñanza

    Privada-concertada y laica

    Alumnos

    750

    Profesores

    70
  17. 17

    El Altillo International School

    Cuenta con la Bandera Verde de Ecoescuelas que avala su compromiso con la sostenibilidad.

    Ubicación

    Jerez de la Frontera

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    970

    Profesores

    85
  18. 18

    Colegio Alemán de Bilbao

    Ofrece una formación plurilingüe en cinco idiomas: alemán, inglés, euskera, francés y castellano.

    Ubicación

    Bilbao

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    700

    Profesores

    70
  19. 19

    Brains Las Palmas

    Ofrece actividades extraescolares como baloncesto, gimnasia rítmica, judo y un Summer Camp.

    Ubicación

    Las Palmas de Gran Canaria

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    471

    Profesores

    51
  20. 20

    El Limonar International School Murcia

    El colegio está acreditado por NABSS (Asociación Nacional de Colegios Británicos en España).

    Ubicación

    Murcia

    Tipo de enseñanza

    Privada y laica

    Alumnos

    895

    Profesores

    79

Más noticias

Los 100 mejores colegios de España

