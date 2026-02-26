Eurocolegio Casvi (Madrid)

Cuenta con 1.033 alumnos de más de 30 nacionalidades y programas de intercambio lingüístico con centros de todo el mundo, promoviendo la internacionalización y el aprendizaje de varios idiomas.

El colegio apuesta por una metodología activa y constructivista que fomenta el pensamiento crítico, la indagación y el aprendizaje autónomo desde los 3 hasta los 18 años.

Desde las edades más tempranas, el Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi ofrece una formación que fomenta el desarrollo de todas las habilidades del siglo XXI, anima al pensamiento crítico y permite al alumno dirigir su propio aprendizaje, no tanto en la necesidad de adquirir conocimientos, sino en la de indagar, expresar, representar y compartir.

En el centro se imparte el Continuo del Bachillerato Internacional (Programas PEP, PAI y PD). Un proyecto educativo que, basado en una metodología del IB (Bachillerato internacional), constructivista, activa, cercana, real y efectiva, se adapta a las necesidades de un mundo cada vez más globalizado. Esto facilita un entorno de aprendizaje motivador, práctico, inclusivo y consciente de las diferencias culturales.

Se trata de una metodología sincronizada año a año, que integra a todos los alumnos y profesores en el modelo educativo y consigue que sus estudiantes desarrollen, desde los 3 a los 18 años, todo su potencial. Y lo hace tanto dentro como fuera del aula. En este caso con sus Escuelas de Tecnología (la Robótica Educativa se incluye como asignatura curricular desde los 4 años), Arte, Música, Teatro o Baile, junto a las de diferentes especialidades deportivas (Natación, Baloncesto, Fútbol…) Todo ello desarrolla en nuestros alumnos unas habilidades y unas actitudes que les van a ayudar a afrontar el futuro con garantías de éxito.

Además, como centro autorizado por COGNIA-AdvancED, institución que acredita a las escuelas de dentro y fuera de Estados Unidos, continúa avanzando hacia la potenciación de la internacionalización y la excelencia. Una apuesta que se cimenta no solo en un currículo y un profesorado internacional. También en el aprendizaje de varios idiomas (inglés, chino, alemán y español para extranjeros); y en la parte experiencial de nuestro Programa de Intercambios Lingüísticos con centros escolares de todo el mundo (Estados Unidos, Canadá, Alemania...).

Todas estas medidas han traído como consecuencia que las aulas del Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi acojan, en la actualidad, a estudiantes de más de 30 nacionalidades diferentes, que buscan vivir una experiencia lingüística y cultural durante uno o varios cursos académicos.

Tipo: Privado, laico, mixto.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.033

Profesores: 139