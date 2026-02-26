Benjamin Franklin (Barcelona)

El BFIS promueve el desarrollo integral y el respeto al medio ambiente, usando el Parque Natural de Collserola como entorno de aprendizaje y siendo reconocido como escuela ecológica con Bandera Verde.

El colegio ofrece un currículo estadounidense junto con los Programas del Bachillerato Internacional, permitiendo a los alumnos obtener varios diplomas reconocidos internacionalmente.

En septiembre de 2026 se inaugurará el Centro para la Creatividad y la Innovación (CCI), integrando artes, ciencias y deporte en un edificio con certificación LEED.

El Colegio Internacional Benjamin Franklin de Barcelona cumple 40 años en 2026, con más de 720 estudiantes de más de 60 nacionalidades.

En 1986 nació el Colegio Internacional Benjamin Franklin (BFIS) como un proyecto familiar. Hoy, al cumplir 40 años en 2026, aquel impulso inicial se ha convertido en una institución internacional referente en Barcelona, con más de 720 estudiantes de más de 60 nacionalidades. Si bien nuestra tradición se basa en cuatro décadas de excelencia, nuestro enfoque está firmemente puesto en los próximos cuarenta años de innovación.

En septiembre de 2026 inaugurarán el Centro para la Creatividad y la Innovación (CCI). Este edificio con certificación LEED no es solo una ampliación de nuestras instalaciones, sino una respuesta a las necesidades del aprendizaje y del mundo profesional actuales. Al integrar artes, ciencias y deporte, el CCI ofrece a los alumnos experiencias prácticas y motivadoras, ofreciendo una “Visión para el Aprendizaje” práctica y experiencial.

En BFIS combinan un currículo estadounidense con los Programas del Bachillerato Internacional (MYP en candidatura y Diploma IB), lo que permite a los alumnos obtener el Diploma de Bachillerato Americano, el Diploma IB y/o el Bachillerato Español.

Más allá de la infraestructura del CCI, el compromiso sigue siendo con el desarrollo integral de cada estudiante. El programa de aprendizaje en entornos naturales, que utiliza el Parque Natural de Collserola, y el reconocimiento como escuela ecológica con Bandera Verde, demuestran que el éxito personal y el respeto por el entorno van de la mano.

BFIS se consolida como un referente en la educación de Barcelona, preparando a sus alumnos no solo para acceder a las universidades más prestigiosas, sino también a desarrollarse como personas capaces, creativas y comprometidas con su entorno.

Tipo: Privado, mixto y laico.

Formación: Infantil (Early Childhood), Primaria (Elementary School), Secundaria (Middle School) y Bachillerato (High School)

Alumnos: 720

Profesores: 101