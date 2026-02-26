Aloha College Marbella (Málaga)

Cuenta con 760 alumnos y 79 profesores, y ofrece una amplia gama de actividades co-curriculares, deportivas, culturales y artísticas en un entorno seguro y cosmopolita.

Aloha College Marbella es una fundación educativa sin ánimo de lucro que cubre todos los ciclos formativos desde Infantil hasta Bachillerato (de 3 a 18 años). La excelencia académica es una constante del colegio, que mantiene sus resultados muy por encima de la media mundial desde su fundación en 1982. El reconocimiento oficial como centro educativo modelo en materia de atención y bienestar de su comunidad escolar otorgado por COBIS en su última inspección, convierten al colegio en un referente mundial.

La fundación, que imparte el Currículum Británico, está dirigida por los padres del colegio con el apoyo de un equipo directivo profesional. En el ciclo de Bachillerato se imparten el A-Levels británico y el Bachillerato Internacional, complementado con una adaptación homologada del currículo español, que permite a los alumnos acceder a las mejores universidades nacionales e internacionales.

La excelente calidad educativa de Aloha College Marbella está respaldada por informes sobresalientes de los organismos autorizados por el Gobierno Británico, que destacan el aprendizaje independiente y el desarrollo personal de los estudiantes, además de la extensa gama de actividades co-curriculares, deportivas, culturales y artísticas que enriquecen su oferta educativa. Los alumnos tienen al alcance las últimas tecnologías en un entorno seguro, cosmopolita y feliz.

Tipo de enseñanza: Privada, mixta y laica.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 760

Profesores: 79