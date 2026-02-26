Colegio Estudio (Madrid)

El Colegio Estudio de Madrid es una institución privada, laica y sin ánimo de lucro que reinvierte todos sus recursos en la mejora de su proyecto educativo.

El Colegio Estudio, es una institución privada, laica y sin ánimo de lucro, y que destina la totalidad de sus recursos económicos a la mejora permanente de su proyecto, lo cual se traduce en unos estándares de calidad por los cuales el colegio es reconocido.

La formación académica está acompañada de un completo programa de visitas a museos y excursiones, así como un programa de orientación profesional en Bachillerato con visitas a instituciones y empresas y charlas especializadas impartidas en el propio colegio por profesionales de diferentes ámbitos. Se brinda a los alumnos de experiencias reales, donde pueden hablar con profesionales de múltiples ámbitos para conocer cómo son sus profesiones.

Los alumnos elaboran sus propios materiales, cuadernos y ficheros que les ayudan a desarrollar habilidades como ordenar, clasificar, encuadernar, numerar, o trabajar el gusto estético. Esta forma de aprendizaje exige comprensión de los contenidos, capacidad de resumir, identificación de la información esencial, comparación, esfuerzo de atención, búsqueda de información complementaria, elaboración de dibujos, mapas y reproducciones de edificios u obras de arte para ilustrar el contenido.

En Bachillerato se ofrecen las modalidades de Ciencias y Tecnología, Artes, Humanidades y Ciencias Sociales con itinerarios personalizados según los intereses de los alumnos. La formación académica está acompañada de un programa de orientación profesional con visitas a instituciones, empresas y charlas de profesionales. Además, es centro examinador de Cambridge.

Además, cuenta con una extensión de 36.000 m2 de extensión, de los cuales 6.700 m² lo ocupan las instalaciones deportivas. Cuenta, además, con amplias zonas de recreo y huertos escolares, laboratorios de física, química y biología, aulas específicas de informática, música, trabajo manual, así como 6 bibliotecas y un auditorio.

Tipo: Privado y laico

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.793

Profesores: 186