Colegio Internacional Meres (Asturias).

Todos los alumnos de Bachillerato se presentan simultáneamente a la PAU y al IB, logrando una nota media de 11,92 en la PAU en el curso 2024–2025.

En el curso 2025–2026 experimenta un crecimiento del 59 % en admisiones, el mayor en 15 años, con nuevas aulas y listas de espera en ESO y Bachillerato.

Ofrece un modelo educativo propio que integra el sistema nacional con los programas del Bachillerato Internacional (IB), cubriendo todas las etapas de 1 a 18 años.

El Colegio Internacional Meres, fundado en 1966 en Asturias, es uno de los centros educativos privados más prestigiosos del norte de España.

El Colegio Internacional Meres, fundado en 1966 y ubicado en Meres (Asturias), se consolida como uno de los proyectos educativos privados de mayor prestigio y proyección en el norte de España. Con cerca de 900 alumnos, el centro destaca por un modelo educativo propio que combina lo mejor del sistema nacional con los programas del Bachillerato Internacional (IB), ofreciendo un continuum completo de 1 a 18 años (PYP, MYP y Diploma), algo único en Asturias.

El curso 2025–2026 marca un hito histórico en admisiones, con un crecimiento del 59 % respecto al curso anterior, el mayor de los últimos 15 años. Este aumento ha permitido la apertura de nuevas aulas en Infantil, Primaria y Bachillerato y ha generado listas de espera en ESO y Bachillerato, reflejo de una demanda sostenida.

Todos los alumnos de Bachillerato se presentan de forma simultánea y obligatoria tanto a la PAU como al IB, reflejo de la exigencia y solidez del modelo académico dual del centro. Además, los resultados académicos del curso 2024–2025 sitúan a Meres entre los centros con mejor rendimiento de la región: con una nota media de 11,92 en la PAU.

Tipo: Privado y laico

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 900

Profesores: 95