El Limonar International School Villamartín es un colegio internacional de currículum británico para niños y niñas con más de 600 alumnos de entre 3 y 18 años y ubicado en San Miguel de Salinas (Alicante). El colegio sigue el Curriculum Nacional para Inglaterra y Gales y prepara a sus alumnos para la educación universitaria tanto en España como en el extranjero.

Los alumnos se benefician de lo mejor de dos mundos: la sólida base del currículum español y la innovación y naturaleza práctica del currículo británico. Como resultado, los alumnos se gradúan del colegio con doble titulación oficial española y británica: al final de Secundaria, los IGCSE británicos y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria español; y el título de Bachillerato español y el certificado inglés de A-Level, al final de sus estudios de Bachillerato.

Debido a una ambiciosa remodelación, el colegio cuenta en la actualidad con las mejores instalaciones de Infantil de la Vega Baja, que permite integrar a los alumnos más pequeños en un ambiente en el que se sienten felices y seguros. Ello se une a su avanzado modelo curricular, basado en el hecho probado de que el aprendizaje es mejor cuando está dirigido por los propios niños a través de la exploración y el juego.

El colegio está acreditado por NABSS (Asociación Nacional de Colegios Británicos en España) y está reconocido por el Ministerio de Educación español. El colegio es asimismo un centro oficial de exámenes internacionales de Edexcel y Cambridge, así como centro de formación para los exámenes de inglés de Cambridge y el Trinity College. Los alumnos pueden realizar los exámenes oficiales de Trinity, Cambridge, Alliance Française, Goethe Institut o DELE, del que es centro oficial examinador, dotándose así de la acreditación de su dominio de un segundo y tercer idioma con reconocimiento internacional.

Vanessa Grimward, directora ejecutiva de El Limonar International School Villamartín, fue reconocida en 2023 como la mejor directora educativa de Europa por Pearson, empresa líder en educación internacional de todo el mundo. Así lo decidió el jurado de los 'Pearson International School Leader Awards 2023' tras analizar los distintos perfiles y logros de los máximos responsables de colegios internacionales de todo el continente.

Tipo: Privado, laico, mixto, internacional y multilingüe

Formación: Doble titulación oficial española (Certificado General de Educación Secundaria y Bachillerato) y británica (IGCSE y A-Level).

Alumnos: 620

Profesores: 70