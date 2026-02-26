Highlands El Encinar (Madrid)

Ofrece programas en oratoria en varios idiomas, competencia digital, inteligencia emocional y liderazgo, además de experiencias internacionales y universitarias para los alumnos.

Desde el curso 2025-2026, colabora con el Centro Renzulli para identificar y potenciar el talento y alto potencial intelectual del alumnado.

El colegio utiliza estrategias como aprendizaje cooperativo, proyectos, rutinas de pensamiento y metacognición para que los alumnos sean protagonistas activos de su aprendizaje.

Highlands El Encinar apuesta por la innovación educativa y la instrucción diferenciada, adaptando la enseñanza al ritmo y capacidades de cada alumno.

La prioridad del colegio Highlands El Encinar es estar siempre a la vanguardia de la innovación educativa y generar espacios de aprendizaje para los alumnos del siglo XXI.

Ofrecemos una formación académica de excelencia teniendo en cuenta que cada alumno tiene un ritmo diferente de aprendizaje y unas capacidades y talentos diversos. Estructuramos el aprendizaje con dinámicas de aula enfocadas a poder atender y dedicar el tiempo necesario a cada alumno de manera individualizada, lo que llamamos instrucción diferenciada.

Las principales estrategias didácticas que utiliza el profesor dentro de aula son: aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, proyectos de comprensión, rutinas del pensamiento y metacognición. Esta forma de abordar el proceso de enseñanza- aprendizaje hace que los alumnos dejen de ser sujetos pasivos y pasen a ser entusiastas protagonistas activos de sus propios aprendizajes.

En el curso 2025-2026 hemos dado un paso más al establecer un convenio de colaboración con el Centro Renzulli para fortalecer la formación del claustro en la identificación sistemática de las fortalezas de todo el alumnado del colegio a fin de poner en marcha medidas de atención diferenciada especialmente diseñadas para atender las necesidades de aquellos con alto potencial intelectual.

Trabajan diferentes habilidades de manera transversal durante toda la vida escolar de los alumnos: expresión oral, análisis de información, pensamiento crítico, trabajo en equipo, liderazgo. Para ello, contamos con programas específicos tales como:

- Oratoria en inglés, francés y español. Incluye en los cursos superiores la técnica del debate.

- Competencia digital, con objetivos concretos para cada nivel, desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta 2.º de Bachillerato.

- Inteligencia emocional y habilidades sociales, en el que los alumnos aprenden a reconocer y manejar sus emociones y a respetar la diversidad.

Los alumnos tienen la opción de preparar los exámenes británicos A-levels. Se fortalecen además las experiencias de enriquecimiento a través de talleres universitarios, conferencias, visitas a instituciones europeas y un programa formativo para desarrollar y potenciar el liderazgo (Leader in Me). A partir de 2022 nuestros alumnos pueden realizar un viaje cultural a París en el que desarrollan un trabajo de campo durante las visitas a Versalles, el Museo de Louvre y el “tour de la Revolución Francesa”. También, nuestros alumnos de Leadership Baccalaureate han participado en el Congreso “Lo que de verdad importa” tanto apoyando como voluntarios a los organizadores como acudiendo a las charlas.

Tipo: Privado y católico.

Formación: Educación Infantil, Educación Primaria, y Bachillerato.

Alumnos: 1.158

Profesores: 110