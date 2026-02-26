El colegio apuesta por la educación integral, enseña en francés, castellano, catalán e inglés, y es pionero en educación afectivo-sexual y prevención de abusos, además de contar con protocolos de seguridad y proyectos al aire libre.

Sus alumnos obtienen el Baccalauréat, que permite el acceso a universidades locales e internacionales, y el centro destaca por su excelencia académica y participación en convocatorias selectivas.

Forma parte de la red global de la Misión Laica Francesa y sigue las directrices del Ministerio de Educación francés, asegurando calidad y movilidad académica.

El Lycée Français International de Reus ofrece educación plurilingüe e internacional desde los 3 hasta los 18 años, siguiendo el currículo francés.

El Lycée Français International de Reus forma parte de la red de centros franceses en el extranjero, integrada por más de 500 colegios en todo el mundo e imparte una enseñanza plurilingüe y de vocación internacional desde los 3 hasta los 18 años, basada en el currículo francés. Su modelo pedagógico promueve la autonomía del alumno, el pensamiento crítico, la creatividad y una sólida formación humanista, sustentada en valores como la tolerancia, el respeto, el diálogo intercultural y la responsabilidad social.

Pertenece a la Misión Laica Francesa, una institución internacional con más de 120 años de historia, y sigue las directrices del Ministerio de Educación francés, lo que garantiza un modelo educativo de calidad, reconocido internacionalmente, y favorece la movilidad académica del alumnado.

Al finalizar sus estudios, el alumnado obtiene el Baccalauréat, una titulación que da acceso a universidades locales, nacionales e internacionales. El nivel de excelencia académica del Lycée queda reflejado en logros como la participación, durante dos años consecutivos, de dos alumnas en la Bourse Excellence Major, una convocatoria altamente selectiva que distingue a 180 estudiantes entre más de 390.000 de la red mundial de liceos franceses.

El Lycée Français International de Reus apuesta por un aprendizaje individualizado y una educación integral, con enseñanza en francés, castellano, catalán e inglés desde edades tempranas y certificaciones oficiales. Es un centro pionero en educación afectivo-sexual y prevención de abusos, cuenta con un protocolo mobile free, transporte escolar con sistemas de seguridad de tres puntos y desarrolla proyectos de educación al aire libre, reforzando así su compromiso con el bienestar, la innovación pedagógica y la formación global del alumnado.

Tipo: Internacional, privado, mixto y laico

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato francés (Baccalauréat). Homologación de la ESO y obtención del DNB (Brevet)

Alumnos: 274

Profesores: 34 profesionales entre docentes y asistentes de aprendizaje.