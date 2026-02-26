Colegio Internacional Ausiàs March (Valencia)

El colegio destaca por su enseñanza personalizada, el fomento del pensamiento crítico y la creatividad, y un ambiente cercano que prioriza el bienestar del alumno.

El Colegio Internacional Ausiàs March es un centro privado en Picassent (Valencia) con más de 50 años de experiencia y un enfoque internacional y plurilingüe.

Colegio Internacional Ausiàs March, es un colegio privado con carácter internacional ubicado en Picassent – Valencia. Las etapas educativas van desde infantil 3 años hasta bachillerato-PD 18 años, incluyendo los distintos programas de Bachillerato Internacional (IB). Como Colegio del Mundo IB, comparten el objetivo de formar alumnos que contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico a través del entendimiento mutuo y el respeto intercultural. Con más de 50 años de experiencia, se ha consolidado como un referente en educación integral desde Infantil hasta Bachillerato. El enfoque internacional y plurilingüe, junto con un firme compromiso con la enseñanza personalizada en un ambiente cercano, les distingue como un centro educativo de excelencia.

El bienestar de los alumnos es una prioridad. Para ello, ofrecen un entorno motivador y estimulante, respaldado por un equipo humano comprometido que trabaja desde la empatía y el respeto. El proyecto educativo apuesta por una enseñanza activa y experiencial, donde los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje. Se fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía, ayudando a los alumnos a afrontar con éxito los retos del mundo actual.

En la actualidad, Colegio Internacional Ausiàs March imparte dos programas de Bachillerato Internacional: Programa de los Años Intermedios (PAI) en secundaria y Programa del Diploma (PD), y es colegio solicitante para impartir próximamente el Programa de la Escuela Primaria (PEP) en primaria. Además, disponemos de un departamento especializado en la gestión de cursos y estancias en el extranjero, con un destacado programa de intercambios en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda.

Tipo: Privado.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 950

Profesores: 93