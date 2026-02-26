Colegio Fomento Miravalles-El Redín (Navarra).

El colegio promueve la colaboración con las familias mediante programas de formación para padres, reforzando el papel de estos en la educación de sus hijos.

El Colegio Fomento Miravalles-El Redín, con sedes en Pamplona y Cizur Menor (Navarra), celebra este curso sus 60 años. Los principios que impulsan su proyecto educativo son la educación personalizada, la calidad y la innovación educativa, el aprendizaje de idiomas y una educación en valores fundada en el principio de la dignidad de cada persona, característica del espíritu cristiano.

Miravalles-El Redín es un centro concertado en todas sus etapas educativas, desde Infantil hasta Bachillerato. Es un colegio plurilingüe, donde se trabaja de modo intensivo el desarrollo de las destrezas comunicativas en español, inglés y francés. Centro pionero de la enseñanza bilingüe en Navarra, sus alumnos validan anualmente su progreso con los exámenes de Cambridge. El curso pasado, el 82% de los alumnos certificó nivel B1 en sexto de Primaria; el 78% el B2 en cuarto de ESO; al terminar el colegio, el 50% acredita un nivel C1 o superior, el 14% el C2, el nivel máximo de competencia lingüística según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

En Miravalles-El Redín cada persona es única y recibe una educación personalizada. Cada alumno cuenta con un tutor personal que promueve, en colaboración permanente con la familia, el desarrollo integral de cada estudiante, con sus talentos personales y habilidades sociales. El colegio destaca por sus programas de educación del carácter ‘Creciendo felices’ y ‘Trace’, que inciden en el desarrollo de hábitos, habilidades de gestión emocional y pensamiento crítico para una adecuada salud emocional y crecimiento en las virtudes personales, sociales y cívicas de cada alumno.

La finalidad de Miravalles-El Redín es ayudar a los padres a educar a sus hijos e hijas. Conscientes de la importancia que familia y colegio actúen de manera coordinada, cuenta con programas de formación dirigidos a los padres: ‘Creciendo Juntos’ o ‘Care to Love’ facilita que los padres y madres sean verdaderos protagonistas en la educación de sus hijos e hijas.

Tipo: Concertada, plurilingüe y religiosa.

Formación: Kid's Garden Bilingual (0-3 años), Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 2.415

Profesores: 186