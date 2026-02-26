El centro promueve valores como la responsabilidad, el respeto y la motivación, formando alumnos autónomos y preparados para afrontar retos en un contexto global.

British School of Valencia (BSV), fundado en 1992 y situado en el corazón de la ciudad de Valencia, es uno de los colegios británicos de referencia. Desde 2019 forma parte del prestigioso grupo internacional Cognita Schools, una red educativa global con 90 colegios repartidos por todo el mundo, lo que permite a BSV beneficiarse de estándares internacionales de calidad, innovación pedagógica y formación continua del profesorado.

El colegio sigue el currículum británico, un sistema equilibrado, práctico e inclusivo que sitúa al alumno en el centro del aprendizaje y promueve la integración de las culturas británica y española. BSV es un centro reconocido y homologado tanto por las autoridades educativas del Reino Unido como por las españolas, lo que permite a los alumnos obtener la doble titulación oficial británica y española en las etapas equivalentes a la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato, facilitando el acceso a universidades tanto nacionales como internacionales.

La filosofía pedagógica de BSV se centra en el desarrollo de alumnos autónomos, responsables y comprometidos, fomentando el esfuerzo personal, la constancia, la empatía y el trabajo en equipo. El colegio promueve valores como la responsabilidad, el respeto, la curiosidad y la motivación, con el objetivo de formar personas seguras de sí mismas, resilientes y preparadas para asumir nuevos retos en un contexto global.

Otro de los grandes pilares de British School of Valencia es su sólida formación lingüística. El inglés es la lengua vehicular del centro, junto con el español, y los alumnos comienzan a estudiar valenciano en Year 2 (1º de Primaria) y francés desde Year 5 (4º de Primaria). En la etapa de Secundaria, pueden elegir una tercera lengua extranjera entre alemán o chino mandarín.

En definitiva, British School of Valencia representa un proyecto educativo sólido con más de 30 años de historia, innovador y orientado al futuro, que prepara a los alumnos para destacar académicamente y desarrollarse como ciudadanos globales, críticos y comprometidos.

Tipo: privado, mixto, laico

Formación: currículo británico desde los 2 a los 18 años. Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1006

Profesores: 99