Los estudiantes participan en oportunidades internacionales, como torneos de ajedrez, charlas TEDx y programas de intercambio, fomentando la innovación y el desarrollo integral.

Con más de 25 años de experiencia, British School of Vila-real (BSVR), en Vila-real, Castellón, es un referente en educación británica que ofrece educación privada, laica y mixta para estudiantes de 2 a 18 años, cubriendo todas las etapas desde Infantil hasta Bachillerato. Los alumnos pueden elegir entre una amplia gama de asignaturas, recibiendo así una educación totalmente personalizada y con un seguimiento orientado a las necesidades de cada alumno.

En este centro, el Currículum Nacional Británico se complementa con asignaturas del currículum español preparando a los alumnos para acceder a universidades nacionales e internacionales. Gracias a la doble titulación —A-Levels y Bachillerato español—, BSVR ha formado a generaciones de alumnos que hoy estudian en universidades de todo el mundo: Edimburgo, Denver, Rotterdam, Londres o Madrid.

Desde Infantil, el alumnado inicia un aprendizaje multilingüe con profesorado nativo en cada idioma, lo que le permite adquirir las lenguas de forma natural y sólida. A lo largo de su etapa escolar, los alumnos aprenden entre tres y cinco idiomas —inglés, español y valenciano, con la posibilidad de incorporar alemán, francés y chino— y obtienen excelentes resultados en certificaciones externas como Cambridge, Goethe Institut, Instituto Francés, Instituto Confucio y la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Los alumnos pueden participar, junto con otros colegios de ISP, en Oportunidades Internacionales de Aprendizaje (ILOS) como Torneos Internacionales de Ajedrez, participación como ponentes en charlas TEDx, programas de cine o intercambio con alumnos de otros países.

La innovación es central en BSVR. La formación continua del profesorado garantiza una pedagogía avanzada, preparando a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI. Su enfoque en la excelencia académica, los valores y el desarrollo integral posiciona a British School of Vila-real como líder en educación internacional.

Tipo: Privado, británico e internacional, laico y mixto

Formación: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Currículum Nacional Británico y Currículum

Español.

Alumnos: 584

Profesores: 66