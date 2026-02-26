El colegio destaca por sus excelentes resultados académicos, especialmente en la PAU, y prepara a los alumnos para acceder a universidades nacionales e internacionales.

El Colegio Europeo de Madrid (CEM) es un colegio privado internacional situado en Las Rozas de Madrid, reconocido por su enfoque educativo multilingüe y de excelencia académica. Desde edades tempranas, el inglés se utiliza como lengua vehicular, promoviendo una competencia avanzada que se complementa con otros idiomas y con la obtención de certificaciones oficiales de alto nivel. Esta sólida formación lingüística prepara a los alumnos para desenvolverse con éxito en un entorno académico y profesional global.

Uno de los principales rasgos diferenciales del CEM es su atención personalizada y el seguimiento individualizado del progreso de cada alumno, apoyado en herramientas propias como Student Performance Analytics, que permite monitorizar continuamente la evolución académica y el bienestar de los estudiantes, y apoyar los procesos de orientación y preparación universitaria. Este enfoque se combina con programas específicos de convivencia y prevención del acoso escolar, y con metodologías activas basadas en la indagación y el pensamiento crítico propias del IB.

El resultado se refleja en excelentes resultados académicos, especialmente en la PAU, y en la preparación de los alumnos para acceder con éxito a universidades españolas e internacionales.

Tipo: Privado.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 531

Profesores: 55