Santa Teresa de Jesús (Las Palmas)

El colegio Santa Teresa de Jesús inicia su andadura en Las Palmas de Gran Canaria en 1926. Este año celebran con mucha ilusión el centenario del trabajo incansable en la apuesta por una educación de calidad en la ciudad. Pertenece a la Fundación Escuela Teresiana que cuenta con 21 colegios repartidos por toda la geografía española.

Goza del reconocimiento de la sociedad canaria y destaca por su excelencia académica, lograda gracias a la formación integral, usando metodologías innovadoras y a la formación espiritual y en valores. "La educación teresiana diseña y acompaña procesos formativos a través de los cuales se va configurando la identidad de la persona" (Propuesta Educativa Teresiana).

Impulsan proyectos que ayudan a crecer y desarrollarse como personas como el proyecto de acción tutorial (Acompañar-te) y de interioridad (Mirar-te). Esto va unido a desarrollar acciones que promuevan el pensamiento crítico y el compromiso con la realidad. Dentro de estas acciones destaca el Aprendizaje y Servicio (Aps). Apuestan porque "la persona descubra su capacidad de dar, recibir, de elegir y mejorarse a sí mismo, de aprender a vivir y comprometerse con el mundo que les rodea" (Propuesta Educativa Teresiana).

Tipo: Concertado de infantil, primaria, secundaria y privado en Bachillerato

Formación: 2º ciclo de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y bachillerato dual

Alumnos: 1.187

Profesores: 68