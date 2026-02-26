Colegio Ramón y Cajal (Madrid)

Colegio Ramón y Cajal es un centro educativo privado y laico con alma, comprometido con una educación integral en la que la formación y el bienestar tanto del profesorado como del alumnado ocupan un lugar esencial. Con 1.551 alumnos, 167 profesores y más de 30 nacionalidades, ofrece un proyecto educativo completo desde los 0 hasta los 18 años, integrando Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato Nacional y Bachillerato Internacional. En el curso 2023/24 se incorporó al Grupo Inspired Education, red global de colegios premium presente en más de 100 centros en todo el mundo, reforzando su proyección internacional, su apuesta por la innovación pedagógica y el acceso a oportunidades educativas globales, consolidando su posicionamiento como referente educativo en Madrid.

Su modelo educativo se fundamenta en el IB Continuum, integrando los programas PEP (3-12 años), PAI (12-16 años) y Programa del Diploma (16-18 años) en convivencia con el currículo español regulado por la LOMLOE. En Bachillerato, los alumnos pueden optar por la vía nacional o por el Programa del Diploma del IB, ampliando sus oportunidades académicas nacionales e internacionales. El alumno se sitúa en el centro del proceso de aprendizaje, participando activamente en proyectos, trabajo en equipo y resolución de problemas, en un entorno que integra competencias académicas, emocionales, sociales y tecnológicas. El programa propio D.A.L.E. impulsa un itinerario lingüístico continuo desde los 0 años, con fuerte inmersión en inglés desde Infantil y una tercera lengua —francés, alemán o chino— desde los 4 años.

Los resultados académicos avalan esta trayectoria de excelencia. El colegio ha sido reconocido como el 2.º mejor colegio IB de España y 7.º de Europa, consolidando la solidez de su modelo educativo. En la PAU 2025, el 100 % del alumnado aprobó y dos estudiantes se situaron entre las 100 mejores calificaciones de la Universidad Autónoma de Madrid. La promoción obtuvo resultados sobresalientes tanto en el Programa del Diploma como en el ámbito nacional, destacando además la obtención del Premio Extraordinario de Bachillerato de la Comunidad de Madrid y un alto porcentaje de alumnado distinguido en la ESO con Diplomas de Mención Honorífica y Aprovechamiento. A ello se suman reconocimientos en olimpiadas académicas y premios nacionales e internacionales por excelencia en gestión, sostenibilidad y conciliación.

En el último año, el colegio ha realizado una importante inversión destinada a la mejora y modernización de sus infraestructuras, que ha permitido la renovación integral de laboratorios, cocinas y aulas de artes, la creación del nuevo Global IB Center inaugurado en septiembre de 2024, la apertura de nuevas aulas en 4.º de Primaria, un aula de dibujo en el ático del centro de Arturo Soria y la completa remodelación del comedor escolar, concebido como un espacio funcional y acogedor orientado al bienestar del alumnado. En el ámbito tecnológico, se ha implantado progresivamente Inspired AI para la personalización del aprendizaje, el programa internacional Day of AI desarrollado con materiales del MIT y la Inspired Global Studies Platform para optimizar la planificación académica y la comunicación con las familias. El modelo 1:1 de dispositivos está consolidado en etapas superiores con sistemas avanzados de control reforzados por el Sistema LÁZARO. En Educación Infantil, la tecnología no está presente, priorizando metodologías activas, manipulativas y basadas en la interacción directa.

Tipo: Privado y laico

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.551

Profesores: 167