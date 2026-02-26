Mirasur School (Madrid)

El bienestar emocional y deportivo es clave, con proyectos de respiración, un Comité de Bienestar de Familias y amplias instalaciones deportivas, incluyendo centro de alto rendimiento para nadadores.

El colegio ofrece un sistema bilingüe único con co-docencia hasta 3º de Primaria, garantizando una inmersión natural en inglés y una ratio alumno-profesor excepcional.

Mirasur School (Pinto, Madrid), integrante del prestigioso grupo internacional Cognita, se consolida como un referente de vanguardia educativa en España. Con una oferta completa desde el primer año hasta los 18, el colegio destaca por un modelo de excelencia académica basado en el continuo del Bachillerato Internacional (IB), con los programas PEP y PAI ya implantados y el Diploma en fase de solicitud. Sus resultados en la PAU lo sitúan consistentemente entre los mejores centros de la Comunidad de Madrid.

Uno de los mayores atractivos para las familias es su proyecto bilingüe único: hasta 3º de Primaria, el centro emplea un sistema de co-docencia con dos profesores permanentes por aula (uno en español y otro nativo en inglés), lo que garantiza, además de una inmersión natural al idioma y una ratio alumno-profesor excepcional.

Mirasur es, además, un pionero tecnológico, siendo la primera Google Reference School de España. El centro lidera la innovación mediante la integración de Inteligencia Artificial Generativa en Secundaria y Bachillerato y el programa Tech-Makers, que inicia en robótica y pensamiento computacional a niños desde los 3 años sin necesidad de usar pantallas.

El bienestar emocional es un pilar transversal del colegio, con iniciativas como el proyecto "Respira Mirasur" –todo el equipo ha recibido formación para dirigir pausas diarias para realizar ejercicios de respiración o chi-kun con los alumnos– y el Comité de Bienestar de Familias, que permite a las familias participar activamente en la educación de sus hijos. En el ámbito deportivo, sus 30.000 m² de instalaciones incluyen centro Mirasur Sports Club, piscinas climatizadas y el programa de alto rendimiento "Areté" para nadadores.

Tipo: Privado y laico

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.020

Profesores: 106