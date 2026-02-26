La Miranda (Barcelona)

Durante el curso 2024/25 ha invertido más de 1,6 millones de euros en innovación y modernización de infraestructuras, renovando espacios de Infantil con enfoque Reggio Emilia y potenciando la tecnología educativa con certificación Apple Distinguished School.

El colegio destaca por su excelencia académica, con un 100% de aprobados en la PAU y resultados superiores a la media catalana, especialmente en lengua inglesa, además de un perfil internacional reforzado por certificaciones oficiales.

La Miranda es un colegio privado y laico con una sólida trayectoria y clara proyección internacional. Como parte de Inspired Education Group, integra excelencia académica, artes escénicas y deporte con el mismo nivel de exigencia, formando alumnos preparados para un entorno global. Con más de 1.120 estudiantes de más de 45 nacionalidades y alrededor de 140 profesores, el centro ofrece un recorrido completo desde Nursery hasta Bachillerato, incluyendo el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP), dentro de un modelo contemporáneo centrado en el alumno.

La excelencia académica es uno de sus principales sellos de identidad. El colegio registra 100 % de aprobados en PAU, con resultados situados en el primer cuartil por medias, y obtiene puntuaciones en Competencias Básicas por encima de la media catalana, especialmente en lengua inglesa. En Bachillerato, los alumnos pueden optar por el Bachillerato Catalán o el IBDP, ampliando sus oportunidades de acceso a universidades de prestigio en España y en el extranjero. Las altas tasas de admisión en grados competitivos y la obtención regular de certificaciones oficiales (Cambridge English, DELF/DALF, YCT/HSK, National Latin Exams, entre otros) refuerzan el perfil académico internacional del alumnado.

Durante el curso 2024/25, el colegio ha realizado una inversión superior a 1.600.000 euros destinada a innovación y modernización de infraestructuras. Destaca la transformación de Educación Infantil con una renovación integral de aulas bajo un enfoque inspirado en Reggio Emilia, nuevos suelos sensoriales iluminados, espacios abiertos de exploración, biblioteca exclusiva y eliminación total de pantallas en esta etapa. Asimismo, se han renovado patios con zonas diferenciadas de juego activo y sensorial, modernizado vestuarios de piscina y habilitado nuevos espacios como el Common Room para Bachillerato y DP. En el ámbito tecnológico, La Miranda —Apple Distinguished School recertificada en 2024— integra modelo 1:1 con iPad, robótica, impresión 3D, drones, Realidad Virtual, herramientas de Inteligencia Artificial para personalización del aprendizaje y el programa internacional Day of AI desarrollado con el MIT, siempre bajo estrictos protocolos de bienestar digital.

La dimensión artística, especialmente musical, es uno de los grandes diferenciales del colegio. La Miranda forma parte de la red de escuelas vinculadas al Conservatori Liceu, integrando un programa de educación musical de excelencia desde Primaria. Ofrece los niveles Bàsic 1 a Bàsic 6, con evaluación externa del Conservatori, permitiendo alcanzar la “Primaria Musical” y preparar el acceso al Grado Profesional. El alumnado recibe formación instrumental individual —piano, violín, violonchelo, guitarra, flauta, oboe, canto lírico e instrumentos modernos— además de lenguaje musical y Music Band, con profesorado formado por músicos profesionales en activo. Los estudiantes participan en audiciones y conciertos y actúan en escenarios emblemáticos como el Palau de la Música, el Auditori o el Gran Teatre del Liceu, consolidando una formación artística integrada en la jornada escolar.

Con un campus de más de 14.500 m², amplias instalaciones deportivas, piscina climatizada, laboratorios, iTech Suite para proyectos de Realidad Virtual y un sólido marco de bienestar y safeguarding alineado con estándares internacionales, La Miranda se posiciona como uno de los centros educativos de referencia en Cataluña. Su combinación de resultados académicos sobresalientes, doble itinerario de Bachillerato, innovación constante y excelencia musical configura un proyecto educativo integral que prepara a sus alumnos para destacar académica, artística y personalmente en un mundo globalizado.

Tipo: Privado y laico

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.120

Profesores: Más de 140