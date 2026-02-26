Colegio Brains Conde Orgaz (Madrid)

Colegio Brains Conde Orgaz (Madrid)

Los alumnos comienzan con la lectoescritura en español para comenzar la Primaria sabiendo leer y escribir en ambos idiomas.

Brains International School Conde Orgaz ofrece un método innovador para la adquisición de la lengua inglesa de forma natural, en un ambiente cálido y personalizado. Desde 0 a 5 años.

Los alumnos tienen la continuidad garantizada o bien en el colegio privado internacional Brains Arturo Soria o en el colegio privado internacional Brains La Moraleja.

Ofrece el PYP (Primary Years Programme) como colegio autorizado. Atención personalizada a los alumnos y la total inmersión en la lengua inglesa, dentro de un entorno internacional y en el propio Curriculum: Communication, Language and Literacy, Understanding of the World, Personal, Social and Emotional Development.

Además del inglés, los alumnos aprenden un segundo idioma, francés o alemán. Se combina el Currículum Internacional, las Inteligencias Múltiples y el Programa de Desarrollo Sensorial, que ofrece a los alumnos una educación integral de éxito. Se imparten sesiones de canto, arte y artesanía creativa, desarrollo físico, juego libre y actividades de juego estructurado.

Además, aprenden a utilizar las tecnologías, seleccionando y usando correctamente los dispositivos para fines educativos. Se imparten actividades curriculares como ajedrez, francés, alemán, psicomotricidad, música, estimulación sensorial, natación, robótica y violín, todas estas actividades desarrollan destrezas cognitivas desde la infancia.

El colegio cuenta con modernas instalaciones como aulas equipadas con pizarras interactivas y iPads, tiene biblioteca y piscina climatizada adaptada a las necesidades de los más pequeños con un novedoso sistema de cloración salina, gimnasio y patios divididos por edades.

Además de tener el servicio de ruta escolar, ofrece un comedor in house para que los alumnos coman sano y divertido y es conocido a la hora de aplicar destrezas sociales a través de las “Good Manners”.

Tipo: Privado.

Formación: (0-5 años) Educación infantil

Alumnos: 208

Profesores: 36