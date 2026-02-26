Colegio Brains Conde Orgaz (Madrid)

Cuenta con modernas instalaciones, comedor propio, rutas escolares y atención personalizada para favorecer el desarrollo integral y social de los alumnos.

Los alumnos aprenden un segundo idioma (francés o alemán) y participan en actividades como música, natación, robótica y desarrollo sensorial.

El colegio garantiza continuidad educativa en otros centros Brains y es autorizado para impartir el Primary Years Programme (PYP).

Brains International School Conde Orgaz ofrece un método innovador para la adquisición de la lengua inglesa de forma natural, en un ambiente cálido y personalizado. Desde 0 a 5 años.

Ofrece el PYP (Primary Years Programme) como colegio autorizado. Atención personalizada a los alumnos y la total inmersión en la lengua inglesa, dentro de un entorno internacional y en el propio Curriculum: Communication, Language and Literacy, Understanding of the World, Personal, Social and Emotional Development.

Además del inglés, los alumnos aprenden un segundo idioma, francés o alemán. Se combina el Currículum Internacional, las Inteligencias Múltiples y el Programa de Desarrollo Sensorial, que ofrece a los alumnos una educación integral de éxito. Se imparten sesiones de canto, arte y artesanía creativa, desarrollo físico, juego libre y actividades de juego estructurado. Los alumnos comienzan con la lectoescritura en español para comenzar la Primaria sabiendo leer y escribir en ambos idiomas.

Además, aprenden a utilizar las tecnologías, seleccionando y usando correctamente los dispositivos para fines educativos. Se imparten actividades curriculares como ajedrez, francés, alemán, psicomotricidad, música, estimulación sensorial, natación, robótica y violín, todas estas actividades desarrollan destrezas cognitivas desde la infancia.

El colegio cuenta con modernas instalaciones como aulas equipadas con pizarras interactivas y iPads, tiene biblioteca y piscina climatizada adaptada a las necesidades de los más pequeños con un novedoso sistema de cloración salina, gimnasio y patios divididos por edades.

Además de tener el servicio de ruta escolar, ofrece un comedor in house para que los alumnos coman sano y divertido y es conocido a la hora de aplicar destrezas sociales a través de las “Good Manners”.

Tipo: Privado.

Formación: (0-5 años) Educación infantil

Alumnos: 208

Profesores: 36