Patrocinio de San José (Madrid)

Ofrece formación desde Infantil hasta Bachillerato, cuenta con 1.425 alumnos y 82 profesores, y es un colegio privado y concertado.

El centro fomenta el desarrollo de las distintas inteligencias, el talento personal y la actitud proactiva, combinando exigencia académica con amabilidad y valores.

El Colegio Patrocinio de San José de Madrid apuesta por una educación integral, innovadora y humanística, acompañando de manera cercana a alumnos y familias.

En el Colegio Patrocinio de San José entienden la educación como un camino compartido. Acompañan de manera cercana y constante al alumnado y a sus familias en cada etapa educativa, ofreciendo un entorno seguro, humano y comprometido en el que crecer, aprender y descubrir quiénes son y quiénes quieren llegar a ser.

Trabajan desde una clara apuesta por la innovación educativa, promoviendo una formación humanística integral, abierta a la realidad social y comprometida con la mejora del mundo que habitamos. A través de una formación permanente, dotan al alumnado de las herramientas necesarias para “Ser y Hacer”, hoy y en el futuro, con sentido, responsabilidad y espíritu crítico.

Asimismo, creen en el potencial único de cada alumno. Por ello, estimulan las distintas inteligencias, atendiendo a sus intereses, inquietudes y motivaciones, y ayudándoles a descubrir y desarrollar el talento personal que cada uno lleva dentro.

Educan en la cultura del esfuerzo, combinando la exigencia con la cercanía y la amabilidad. Y promueven una actitud proactiva y emprendedora, sustentada en una educación en valores como el respeto, la solidaridad y la justicia, con el objetivo de formar no solo buenos estudiantes, sino grandes personas.

Tipo: Privado y concertado

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.425

Profesores: 82