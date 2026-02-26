Patrocinio de San José (Madrid)

Patrocinio de San José (Madrid)

Mejores Colegios de España

Patrocinio de San José (Madrid)

Educan en la cultura del esfuerzo, combinando la exigencia con la cercanía y la amabilidad.

Publicada

Las claves
nuevo Generado con IA

El Colegio Patrocinio de San José de Madrid apuesta por una educación integral, innovadora y humanística, acompañando de manera cercana a alumnos y familias.

El centro fomenta el desarrollo de las distintas inteligencias, el talento personal y la actitud proactiva, combinando exigencia académica con amabilidad y valores.

Ofrece formación desde Infantil hasta Bachillerato, cuenta con 1.425 alumnos y 82 profesores, y es un colegio privado y concertado.

En el Colegio Patrocinio de San José entienden la educación como un camino compartido. Acompañan de manera cercana y constante al alumnado y a sus familias en cada etapa educativa, ofreciendo un entorno seguro, humano y comprometido en el que crecer, aprender y descubrir quiénes son y quiénes quieren llegar a ser.

Trabajan desde una clara apuesta por la innovación educativa, promoviendo una formación humanística integral, abierta a la realidad social y comprometida con la mejora del mundo que habitamos. A través de una formación permanente, dotan al alumnado de las herramientas necesarias para “Ser y Hacer”, hoy y en el futuro, con sentido, responsabilidad y espíritu crítico.

Asimismo, creen en el potencial único de cada alumno. Por ello, estimulan las distintas inteligencias, atendiendo a sus intereses, inquietudes y motivaciones, y ayudándoles a descubrir y desarrollar el talento personal que cada uno lleva dentro.

Educan en la cultura del esfuerzo, combinando la exigencia con la cercanía y la amabilidad. Y promueven una actitud proactiva y emprendedora, sustentada en una educación en valores como el respeto, la solidaridad y la justicia, con el objetivo de formar no solo buenos estudiantes, sino grandes personas.

Tipo: Privado y concertado

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.425

Profesores: 82