Colegio San Buenaventura (Murcia)

En esta etapa comienzan una amplia gama de programas académicos y extracurriculares para satisfacer las necesidades e intereses individuales de los estudiantes. Actualmente están implantando un plan digital a todos los niveles con el modelo One to One (un dispositivo por alumno) potenciando la digitalización de estudiantes y profesores. Este plan permite a los alumnos avanzar de forma individual en áreas tan importantes como las Matemáticas y la lectura.

El colegio presenta un alto nivel educativo que siempre le ha precedido, para lo cual utiliza una metodología muy actual basada en su lema "Ciencia y Virtud". Con ella da respuesta a las necesidades que viven las familias y a las propias de cada uno de los alumnos.

El propósito firme del colegio es favorecer el crecimiento de los alumnos y acompañarlos durante todo su desarrollo para que cultiven la honorabilidad, la honestidad, la amistad, la cercanía, la sencillez y sean personas con una excelente capacidad humana sostenida por el enriquecimiento de habilidades socioemocionales. Para ello el centro tiene un Departamento de Pastoral donde se desarrolla el proyecto de interioridad LEBAB, con el que los alumnos aprenden estrategias para vivir de forma consciente y plena gracias al desarrollo de la inteligencia emocional y espiritual. Además, cuenta con un proyecto de solidaridad y voluntariado en colaboración con la organización SERCADE (Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad) del que las familias forman parte activa.

Tipo: Privado-concertado, católico, mixto y bilingüe.

Formación: desde 1 año hasta 18 años. Escuela Infantil, Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.242

Profesores: 75