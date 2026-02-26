Colegio San Buenaventura (Murcia)
El propósito es favorecer el crecimiento de los alumnos y acompañarlos durante su desarrollo.
Las claves
nuevo
Generado con IA
El Colegio San Buenaventura de Murcia es un centro concertado-privado, católico, mixto y bilingüe que ofrece educación desde el primer año de vida hasta Bachillerato.
El centro impulsa la digitalización de alumnos y profesores con el modelo One to One, dotando a cada estudiante de un dispositivo propio para avanzar en materias clave como Matemáticas y lectura.
La metodología del colegio se basa en el lema "Ciencia y Virtud", priorizando la formación académica y el desarrollo de habilidades socioemocionales y valores humanos como la honestidad y la sencillez.
El colegio cuenta con un Departamento de Pastoral y desarrolla proyectos de interioridad y solidaridad, como el LEBAB y la colaboración con SERCADE, involucrando activamente a las familias en su labor educativa.
El Colegio San Buenaventura es para toda la vida, pues es un centro concertado-privado y bilingüe en el que los alumnos pueden formarse desde su primer año de vida hasta el momento de acceder a la universidad. Muchos padres deciden que sus hijos comiencen en la guardería, pero otra opción es entrar en 1º de Primaria.
En esta etapa comienzan una amplia gama de programas académicos y extracurriculares para satisfacer las necesidades e intereses individuales de los estudiantes. Actualmente están implantando un plan digital a todos los niveles con el modelo One to One (un dispositivo por alumno) potenciando la digitalización de estudiantes y profesores. Este plan permite a los alumnos avanzar de forma individual en áreas tan importantes como las Matemáticas y la lectura.
El propósito firme del colegio es favorecer el crecimiento de los alumnos y acompañarlos durante todo su desarrollo para que cultiven la honorabilidad, la honestidad, la amistad, la cercanía, la sencillez y sean personas con una excelente capacidad humana sostenida por el enriquecimiento de habilidades socioemocionales. Para ello el centro tiene un Departamento de Pastoral donde se desarrolla el proyecto de interioridad LEBAB, con el que los alumnos aprenden estrategias para vivir de forma consciente y plena gracias al desarrollo de la inteligencia emocional y espiritual. Además, cuenta con un proyecto de solidaridad y voluntariado en colaboración con la organización SERCADE (Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad) del que las familias forman parte activa.
Tipo: Privado-concertado, católico, mixto y bilingüe.
Formación: desde 1 año hasta 18 años. Escuela Infantil, Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Alumnos: 1.242
Profesores: 75