San Cernin (Navarra).

Con más de cinco décadas de experiencia, San Cernin es un centro referente en enseñanza plurilingüe por su proyecto lingüístico singular: trabajan con tres lenguas vehiculares —castellano, francés e inglés— y ofrecen una cuarta lengua, alemán, como opción optativa desde 1ESO.

San Cernin es una cooperativa de familias con un modelo educativo que se apoya en el acompañamiento emocional y personal de cada estudiante, en metodologías innovadoras, en la mejora pedagógica constante, en un claustro muy comprometido con el alumnado y en el trabajo diario orientado a la convivencia positiva.

La propuesta de Bachillerato es única en Navarra: cuentan con diez itinerarios, entre los que destacan Bachibac y el Bachillerato Internacional Bilingüe. Doce promociones de Bachibac y nueve de IB reflejan la clara dimensión internacional de nuestros estudios.

Además, San Cernin es el único centro de Pamplona que cuenta con el sello LabelFrancEducation, que reconoce la excelencia en la enseñanza del francés.

Los resultados lingüísticos avalan este enfoque: el 92% del alumnado finaliza Bachillerato con al menos un B2 en inglés; un 89% con el B2 de francés y un 46% finaliza con un C1 en inglés y un C1 en francés.

Tipo: centro concertado, plurilingüe, mixto y basado en los valores del humanismo cristiano.

Formación: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato (LOMLOE, Bachillerato Internacional y Bachibac).

Alumnos: 1.576

Profesores: 138