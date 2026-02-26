Liceo Sorolla (Madrid)

Preparan personas responsables y comprometidas a través de una formación de vanguardia, internacional y de excelencia. De vanguardia, porque son sensibles al entorno y quieren estar conectados con la sociedad. Internacional, porque el mundo está cada vez más interrelacionado y es fundamental hablar varios idiomas y conocer diferentes culturas. Y de excelencia, porque quieren ofrecer la mejor educación que existe, con el mejor equipo docente y el máximo nivel de personalización.

Es un centro experiencial que tiene como base que sus alumnos aprendan felices, en un entorno familiar y siempre con la vista puesta en la excelencia académica. Los alumnos y sus familias son la razón de ser del colegio. La filosofía educativa se basa en la personalización del aprendizaje a través de retos, ritmos de aprendizaje y acción tutorial. Como colegio, la misión es ofrecer a los alumnos apoyo incondicional para que desarrollen todo su potencial y prepararlos para la universidad y la vida laboral.

Han evolucionado hacia un modelo más participativo que sitúa al alumno en el centro del proceso de aprendizaje. La principal preocupación es desarrollar un modelo de enseñanza que potencie las habilidades de la persona y se adapte a sus ritmos de aprendizaje.

Tipo: Privado, internacional, mixto, trilingüe

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, Bachillerato Internacional

Alumnos: 1.081

Profesores: 92