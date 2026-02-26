Liceo Sorolla (Madrid)
Preparan personas responsables y comprometidas a través de una formación de vanguardia.
Las claves
El Liceo Sorolla es un colegio privado, internacional, mixto y trilingüe ubicado en Madrid, con más de 50 años de tradición.
Está reconocido como Colegio del Mundo del Bachillerato Internacional desde 2016 y es solicitante de los programas de Primaria (PEP) y Secundaria (PAI).
Su modelo educativo se basa en el aprendizaje por competencias, personalización, trabajo en equipo y desarrollo de habilidades sociales y de comunicación.
Cuenta con 1.081 alumnos y 92 profesores, y ofrece educación desde Infantil hasta Bachillerato Internacional en un entorno familiar y de excelencia académica.
El colegio Liceo Sorolla es un centro internacional en constante evolución que combina más de 50 años de tradición con las metodologías de enseñanza más innovadoras. Es Colegio del Mundo del Bachillerato Internacional desde el año 2016 y Colegio Solicitante de los Programas del BI de Primaria (PEP) y Secundaria (PAI). Los modelos de evaluación y aprendizaje por competencias son la base de nuestro modelo de enseñanza. Trabajan las cuatro habilidades fundamentales: destrezas de pensamiento, habilidades de comunicación, trabajo en equipo y habilidades sociales.
Preparan personas responsables y comprometidas a través de una formación de vanguardia, internacional y de excelencia. De vanguardia, porque son sensibles al entorno y quieren estar conectados con la sociedad. Internacional, porque el mundo está cada vez más interrelacionado y es fundamental hablar varios idiomas y conocer diferentes culturas. Y de excelencia, porque quieren ofrecer la mejor educación que existe, con el mejor equipo docente y el máximo nivel de personalización.
Es un centro experiencial que tiene como base que sus alumnos aprendan felices, en un entorno familiar y siempre con la vista puesta en la excelencia académica. Los alumnos y sus familias son la razón de ser del colegio. La filosofía educativa se basa en la personalización del aprendizaje a través de retos, ritmos de aprendizaje y acción tutorial. Como colegio, la misión es ofrecer a los alumnos apoyo incondicional para que desarrollen todo su potencial y prepararlos para la universidad y la vida laboral.
Han evolucionado hacia un modelo más participativo que sitúa al alumno en el centro del proceso de aprendizaje. La principal preocupación es desarrollar un modelo de enseñanza que potencie las habilidades de la persona y se adapte a sus ritmos de aprendizaje.
Tipo: Privado, internacional, mixto, trilingüe
Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, Bachillerato Internacional
Alumnos: 1.081
Profesores: 92