El Liceo Francés de Madrid refuerza su posicionamiento internacional con un modelo plurilingüe, una tasa del 99,7% de aprobados en el Baccalauréat y su integración en la red global AEFE. El centro impulsa un plan estratégico para adaptarse a los retos del siglo XXI.

Durante años, los colegios internacionales han sido percibidos como espacios reservados a comunidades concretas. En el imaginario colectivo, el Liceo Francés de Madrid ha estado asociado en ocasiones a la idea de un centro destinado exclusivamente a familias francesas.

La realidad es distinta. El Liceo Francés de Madrid se ha consolidado como uno de los proyectos educativos más plurales y cosmopolitas de la capital. En sus aulas conviven alumnos de múltiples nacionalidades y perfiles culturales, y el francés actúa como lengua vehicular y punto de encuentro, no como frontera.

Frente a modelos que presentan el bilingüismo como elemento diferencial, el Liceo Francés de Madrid apuesta por un plurilingüismo real. El francés vertebra el currículo junto al español, mientras que el inglés ocupa un lugar esencial en el proyecto educativo. Los alumnos desarrollan competencias sólidas en las tres lenguas, lo que facilita su movilidad entre sistemas educativos y contextos internacionales. El centro ofrece además, de forma opcional, alemán, italiano, latín y griego, reforzando una formación lingüística y cultural amplia.

Tipo: Privado y laico

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 4.334

Profesores: 297