Colegio Manuel Peleteiro (Coruña)

El Colegio Manuel Peleteiro es un centro de enseñanza privado, fundado en 1951, que mantiene desde entonces un compromiso férreo con la enseñanza integral y de calidad. Actualmente el colegio tiene 1.337 alumnos y alrededor de 130 profesores desde 2º ciclo de Infantil a 2º de Bachillerato.

El objetivo es guiar a los alumnos para que consigan tanto el éxito académico como un desarrollo personal óptimo. Los logros del Colegio se evidencian en los excelentes resultados que obtenemos año tras año, no sólo en exámenes oficiales y evaluaciones, sino también en numerosos premios en Olimpiadas nacionales e internacionales, proyectos científicos y ligas de debate. La promoción 2024/2025 convirtió, otro año más, al colegio, en el centro educativo con los mejores expedientes

de Galicia. De los 127 alumnos presentados a las pruebas de la PAU, el 22,8% alcanzó la calificación de 8,5 o más en la fase general. Es decir, 29 alumnos han sido distinguidos por su excelencia en estas pruebas.

Es un colegio bilingüe (Español e Inglés) hasta 4º de Educación Primaria, aunque el inglés se utiliza a lo largo del currículum para la enseñanza de otras materias. Tenemos que destacar que un grupo de 32 alumnos de entre 16 y 17 años del Colegio Manuel Peleteiro ha obtenido el certificado de C2 de Cambridge este año. El alemán se está convirtiendo en asignatura obligatoria y también ofrecen los idiomas Chino y Francés.

El proyecto educativo del Colegio Peleteiro tiene sus cimientos en una educación que fomenta el máximo desarrollo intelectual, físico, emocional, artístico y social de sus alumnos. Intentamos crear una red de relaciones personales basadas en el respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa (alumnos, profesores y familias) con una metodología pedagógica en permanente actualización y con los medios materiales y tecnológicos necesarios para alcanzar los mejores resultados académicos, y unas instalaciones que favorecen un ambiente propicio para el aprendizaje. El compromiso con la mejora continua ha hecho posible que el Colegio renueve el sello de calidad 600+ del sistema EFQM.

Tipo: Privado.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.337

Profesores: 130