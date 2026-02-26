King’s College Soto (Madrid)

El colegio destaca por su excelencia académica, con una media de 35,5 puntos en el IB, 100% de aprobados y acceso a universidades de élite como Oxford, Cambridge y centros del Russell Group e Ivy League.

King’s College School Soto de Viñuelas, fundado en 1969 y parte de Inspired Education Group, es uno de los colegios británicos más prestigiosos de España. Ubicado en un campus de 12 hectáreas entre Madrid y la Sierra de Guadarrama, ofrece una educación británica integral desde los 4 meses hasta los 18 años, combinando el English National Curriculum con el Bachillerato Internacional. Con más de 60 nacionalidades representadas, el colegio forma una comunidad verdaderamente internacional y mantiene una sólida trayectoria de acceso a universidades de élite en Reino Unido, Estados Unidos y España. Desde 2024 está dirigido por Mr. Chris Ramsey, con amplia experiencia en el sistema británico y una clara visión estratégica orientada a la excelencia y la innovación.

La excelencia académica es uno de sus principales sellos de identidad. En el Programa del Diploma del IB, los alumnos obtienen una media de 35,5 puntos, con el 100 % de aprobados y una puntuación máxima de 45 puntos. En A Levels, el 45 % de las calificaciones se sitúan entre A* y A, y el 20 % alcanza la máxima nota A*. El 100 % de los alumnos presentados finaliza con éxito sus estudios preuniversitarios, accediendo posteriormente a instituciones como Oxford, Cambridge, Imperial College, UCL, universidades del Russell Group, Ivy League y centros de referencia en España. El colegio ha sido reconocido como Top Global IB School 2025 y ha obtenido la calificación de “Sobresaliente” en todas las categorías en su última inspección oficial británica (BSO).

La apuesta por la innovación tecnológica es estratégica y estructural. El centro integra Inspired AI para la personalización del aprendizaje, con impacto directo en el progreso académico, y desarrolla el programa internacional Day of AI, con materiales del MIT, desde 1.º de Primaria hasta 2.º de Bachillerato. A partir de Year 6 los alumnos trabajan con Chromebooks y plataformas como Google Classroom y Canvas, y la Realidad Virtual con dispositivos MetaQuest 3 permite experiencias inmersivas en historia y ciencias. Todo ello se articula bajo una política estricta de uso responsable: en Educación Infantil no hay pantallas, priorizando metodologías activas y manipulativas, mientras que en etapas superiores el modelo 1:1 está supervisado mediante avanzados sistemas de control y filtrado.

En los veranos recientes el colegio ha realizado una importante modernización integral de sus infraestructuras. Se han renovado por completo las aulas y el mobiliario de Primaria, unificando esta etapa en un espacio más luminoso y funcional; se ha ampliado y reformado la residencia Tenbury House con 1.180 m² adicionales, 25 nuevas habitaciones dobles y dos apartamentos, alcanzando capacidad para 115 estudiantes, además de nuevas zonas comunes de estudio y convivencia; y se han actualizado aulas y pasillos de los cursos superiores. Destacan también el Pabellón de Ciencias con 10 laboratorios especializados, la piscina climatizada de 25 metros, el pabellón deportivo de 900 m² y el nuevo patio interactivo para alumnos de 6 a 8 años.

La formación integral se completa con un sólido programa deportivo, artístico y de liderazgo. El colegio participa activamente en competiciones deportivas y en iniciativas internacionales del grupo Inspired, así como en programas como Duke of Edinburgh, Modelo de Naciones Unidas, clubes académicos y más de 50 actividades extracurriculares. Con un modelo educativo exigente, una residencia internacional renovada y un firme compromiso con la innovación, King’s College School Soto de Viñuelas consolida su posición como uno de los referentes de la educación británica e internacional en España.

Tipo: Privado, internacional, laico, mixto y bilingüe.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.195

Profesores: Más de 85