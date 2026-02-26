San Agustín (Madrid)

Dispone de una amplia oferta de actividades extraescolares, deportivas, artísticas y pastorales, fomentando el desarrollo personal y el compromiso social de sus 2.560 alumnos.

El proyecto educativo se basa en la formación integral, valores cristianos y agustinos, y una colaboración activa con las familias para preparar a los alumnos ante los retos de la sociedad actual.

El Colegio San Agustín de Madrid, fundado en 1959, pertenece a la Orden de San Agustín y forma parte de los 17 centros gestionados por los agustinos en España.

“Inquietos al servicio del mundo” es el lema que define la identidad del Colegio San Agustín, centro educativo católico perteneciente a la Orden de San Agustín, fundado en 1959. El colegio forma parte de los 17 centros educativos que los agustinos de la Provincia de San Juan de Sahagún gestionan en España.

El Colegio San Agustín ofrece una enseñanza que abarca el Primer Ciclo de Educación Infantil y el Bachillerato en régimen privado, así como el Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en régimen de concierto educativo.

Su proyecto educativo tiene como eje la formación integral de la persona, inspirada en la espiritualidad y el pensamiento de San Agustín. Desde un modelo basado en la cercanía, la exigencia académica y la colaboración constante con las familias, el colegio prepara a sus alumnos para afrontar una sociedad cada vez más abierta, cambiante y plural, dotándolos de un sólido bagaje académico, valores cristianos interiorizados y cualidades humanas que les permitan construir su propio futuro desde la solidaridad, el compromiso social y el respeto al medio ambiente.

El Colegio San Agustín de Madrid es una comunidad educativa en la que cada alumno es protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Los valores cristianos y agustinos guían una educación basada en el esfuerzo, la responsabilidad y la superación personal, con el objetivo de formar personas capaces de aportar lo mejor de sí mismas a la sociedad.

La oferta educativa se complementa con un amplio programa de actividades extraescolares y complementarias, que incluyen idiomas, judo, kárate, ballet y otras disciplinas artísticas; actividades deportivas como fútbol, baloncesto, balonmano o voleibol; propuestas pastorales (Primera Comunión, Confirmación, grupos juveniles y voluntariado); así como iniciativas educativas innovadoras como Scouts, Club de Debate, STEAM y el Programa “Aulas de Enriquecimiento”. Estas actividades permiten a los alumnos descubrir y desarrollar su talento, fortalecer su identidad personal y aprender a poner sus capacidades al servicio de los demás.

Todo ello se sustenta en una estrecha relación y colaboración entre los distintos miembros de la comunidad educativa —alumnos, familias, profesorado y personal no docente—, fomentando un clima de confianza y unión que favorece el crecimiento humano, intelectual y cristiano de los alumnos, así como la adquisición de hábitos de trabajo basados en el orden, el esfuerzo y el espíritu de superación.

Tipo: católico, concertado y privado.

Formación: Ciclo 1º de Educación Infantil, 2º Ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 2.560

Profesores: 156