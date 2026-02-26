Everest School (Madrid)

El centro imparte Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, abarcando todos los itinerarios y atendiendo a alumnos desde 1 año hasta 2º de Bachillerato.

Everest School de Madrid ofrece formación integral con excelencia académica, atención personalizada y valores humanos, destacándose en la enseñanza bilingüe desde hace más de 45 años.

En Everest School creen que la verdadera educación no consiste solo en transmitir conocimientos, sino en formar personas plenas, seguras de sí mismas y preparadas para afrontar los retos de un mundo en constante cambio.

Desde hace más de 45 años, son un referente en la enseñanza bilingüe y en la formación integral, donde excelencia académica, valores humanos y desarrollo personal caminan de la mano. Nuestro proyecto educativo combina la mejor tradición pedagógica con metodologías innovadoras, asegurando que cada alumno descubra y potencie su máximo talento.

El centro se caracteriza por: una formación académica de alto nivel, con acompañamiento personalizado en cada etapa y preparación sólida para la universidad. Tener un proyecto bilingüe desde los primeros cursos, con certificaciones oficiales en idiomas. Atención integral a la persona, fomentando valores, liderazgo, espíritu crítico y trabajo en equipo. Entorno internacional, con academias en el extranjero y experiencias que abren la mente al mundo. Instalaciones modernas y entornos naturales, que favorecen tanto el estudio como el deporte y la convivencia. Comunidad viva y cercana, donde familias, alumnos y antiguos alumnos forman parte de una misma gran familia educativa.

En Everest School, cada niño es acompañado de forma única, con el compromiso de guiarle en su desarrollo académico, humano y espiritual. Porque nuestra misión no termina en las aulas: queremos preparar a los alumnos para la vida, para ser

Tipo: Bilingüe, católico y privado.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato ofreciendo todos los itinerarios. Desde 1 año hasta 2º de Bachillerato.

Alumnos: 1.608

Profesores: 172