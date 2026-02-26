Fontenebro International School (Madrid)

El centro pertenece a la red International Schools Partnership (ISP) y apuesta por un bilingüismo real, con currículos internacionales como IPC e IMYC que fomentan el pensamiento crítico y la autonomía.

Fontenebro International School, situado en Moralzarzal, en un entorno natural privilegiado de la Sierra de Guadarrama, se ha consolidado como uno de los colegios privados e internacionales de referencia de la Comunidad de Madrid. El centro ofrece una formación completa desde Educación Infantil (1 año) hasta Bachillerato, con un proyecto educativo sólido, coherente y orientado a la excelencia académica.

Integrado en la red internacional International Schools Partnership (ISP), Fontenebro combina una proyección internacional real con un modelo educativo cercano y personalizado. El colegio apuesta por un bilingüismo efectivo con inmersión temprana en inglés, reforzado por la implantación de currículos internacionales de prestigio como el International Primary Curriculum (IPC) en Primaria y el International Middle Years Curriculum (IMYC) en Secundaria, que fomentan el pensamiento crítico, la autonomía y el aprendizaje profundo a través de proyectos.

Los resultados académicos avalan este enfoque: Fontenebro International School destaca por obtener algunas de las mejores notas de acceso a la universidad (EVAU) de su entorno, así como por el elevado nivel de competencia lingüística de su alumnado. El centro cuenta con instalaciones propias que permiten una educación integral, incluyendo espacios deportivos y piscina, e integra la atención a distintos ritmos de aprendizaje mediante un seguimiento individualizado y una orientación académica sólida. Todo ello en un entorno educativo exigente y equilibrado, que prepara a sus alumnos para acceder con éxito a universidades de prestigio en España y en el extranjero.

Tipo: Privado, mixto, bilingüe

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 550

Profesores: 70