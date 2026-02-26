Liceo Europeo (Madrid)

Cuenta con más de 1.200 alumnos, 117 profesores y un campus en un entorno natural, priorizando el bienestar y la relación con las familias.

El colegio destaca por su enfoque plurilingüe, la personalización del aprendizaje y la importancia del factor humano en la educación.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Liceo Europeo ha consolidado un modelo educativo propio que combina tradición humanista, innovación pedagógica e internacionalidad, con un objetivo claro: formar personas libres, críticas y preparadas para el futuro. Fundado por Arsenio Inclán en 1982, el centro nació inspirado en los principios de la Institución Libre de Enseñanza, apostando desde sus inicios por el aprendizaje activo, el pensamiento autónomo y el desarrollo integral del alumno.

Hoy, bajo la dirección de Gonzalo y Natalia Inclán, el proyecto mantiene intacta su esencia, adaptándose a los desafíos del siglo XXI sin renunciar a sus valores fundacionales. Con más de 1.200 alumnos y un campus en un entorno natural privilegiado, el colegio destaca por su enfoque plurilingüe, su apuesta por la personalización del aprendizaje y un rasgo diferencial: el factor humano. La cercanía, el acompañamiento y la calidad del equipo docente son pilares que definen su identidad.

El proyecto educativo integra metodologías activas, psicología del aprendizaje, educación emocional y tecnología como herramienta al servicio del pensamiento crítico. Instalaciones de vanguardia conviven con una sólida base humanista que fomenta la reflexión, la creatividad y el compromiso social.

El Bachillerato Internacional, junto a otros programas internacionales como el High School Diploma, refuerza esta visión global, preparando a los alumnos para acceder a universidades de prestigio en España y en el extranjero. Todo ello se articula en un entorno donde el bienestar, la convivencia y la relación con las familias forman parte esencial del proceso educativo.

Tipo: Privado y laico

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.200

Profesores: 117