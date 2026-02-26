Colegio del Corazón de María (Asturias)

Destaca por su internacionalización, refuerzo del aprendizaje de lenguas extranjeras, digitalización y desarrollo de vocaciones STEAM, además de haber sido escogido para representar buenas prácticas en el uso de la IA ante la European Schoolnet.

El Colegio Corazón de María (CODEMA) es un centro educativo de referencia en Asturias, reconocido por la alta demanda y los premios obtenidos por su alumnado y profesorado.

El Colegio Corazón de María (CODEMA), perteneciente a los Misioneros Claretianos, es un centro educativo de referencia en Asturias por la alta demanda que tiene, así como por los reconocimientos y premios que anualmente reciben su alumnado y profesorado. En la convocatoria de la EBAU de junio de 2023 tres alumnos obtuvieron la máxima calificación de 14 puntos, algo que nunca se había dado en España (el total de alumnado que alcanzó tal puntuación en España fue de diecinueve).

Fundado en 1941, a una larga tradición de excelentes resultados académicos alcanzados en pruebas externas se une una sólida apuesta por la formación integral. A través de diferentes programas se pretende que cada alumno desarrolle todo su potencial, proporcionándole herramientas que le permitan crecer integrando los valores de la solidaridad y la ciudadanía global, así como el sentido crítico. El novedoso programa Dynamis facilita la detección del talento y asegura el necesario acompañamiento para su óptimo desarrollo y consolidación. Destaca por su atención especial al alumnado de altas capacidades.

La opción por la internacionalización, el fomento de la dimensión europea a través de programas que refuerzan la movilidad de profesorado y alumnado, el tratamiento de las lenguas extranjeras desde una dimensión comunicativa, la digitalización de los procesos de aprendizaje y el desarrollo de vocaciones STEAM constituyen las señas de identidad junto con la pastoral, la práctica deportiva escolar y un amplio abanico de actividades extraescolares.

De hecho, este curso, sin ir más lejos, el Codema fue el único centro escogido en toda Asturias (y sólo tres en toda España) para representar ante la European Schoolnet (EUN) (organización sin ánimo de lucro formada por una red de Ministerios de Educación de más de 30 países) a través de distintos ejemplos de buenas prácticas del uso de la IA en la enseñanza.

Tipo: Privado-concertado, religioso y mixto.

Formación: Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato. Diploma Dual (American High School).

Alumnos: 1.585

Profesores: 107