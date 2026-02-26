En el Colegio Bilingüe Málaga Sierra Blanca, uno de los factores diferenciadores del modelo educativo es la pedagogía personalizada, ya que consideran que todos los alumnos y alumnas son únicos y tienen un reto personal de aprendizaje para cada uno y cada una de ellos.

La atención individualizada en la enseñanza es uno de los factores que mayor calidad proporciona al modelo educativo de Attendis. Además de conducir a un elevado índice de éxito escolar, permite adecuar los métodos de aprendizaje a las características propias de cada alumno y cada alumna, gracias a las sesiones de asesoramiento y desarrollo personal que, mensualmente, mantiene cada uno y cada una con su profesor tutor o profesora tutora, para marcar juntos metas concretas tanto en el plano académico como en el personal. Esto favorece el autoconocimiento, el éxito académico y la adquisición de competencias.

Asimismo, incluye la transmisión de valores humanos y cristianos, como la solidaridad, el esfuerzo, la generosidad, el servicio a la sociedad, la búsqueda de la verdad y la libertad. Desde el respeto por todas las creencias, los colegios de Attendis ofrecen a sus alumnos y alumnas una formación cristiana fiel a la doctrina de la Iglesia Católica.

Por otra parte, la educación en Attendis es bilingüe en inglés y español desde el inicio del recorrido escolar. En Educación Infantil y Primaria, los alumnos y alumnas trabajan durante el 50% del horario lectivo en lengua inglesa. En Secundaria, se imparte un tercio de la jornada en inglés, con al menos tres materias curriculares en este idioma. El Programa DELTA (Developing European Languages Teaching and Acquisition) establece una metodología docente específica en estos cursos: los escolares reciben la mitad de las clases en inglés, en un aula distinta a la de las lecciones en castellano y con un profesor nativo o bilingüe. Y desde primero de Educación Primaria, el currículum incluye el aprendizaje de un tercer idioma (francés, alemán o portugués).

Tipo de enseñanza: Privada

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.800

Profesores: 130