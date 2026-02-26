Colegio Internacional Newton College en Elche (Alicante)

Cuenta con un campus de 24.000 m², instalaciones deportivas de alto nivel y un compromiso firme con el bienestar, los valores, la sostenibilidad y la formación integral.

El colegio privado, laico y mixto reúne a casi 50 nacionalidades y acompaña a los alumnos desde Infantil hasta los 18 años con un enfoque en el aprendizaje activo y el pensamiento crítico.

Newton College se consolida como uno de los grandes referentes de la educación internacional en España, gracias a un modelo único que integra currículo británico, sistema educativo español y Bachillerato Internacional (IB) en un mismo proyecto educativo coherente, exigente y orientado al futuro. Centro privado, laico y mixto, acompaña al alumnado desde su primer año hasta los 18 años en un entorno verdaderamente internacional, con casi 50 nacionalidades conviviendo en el campus. Su enfoque se basa en el aprendizaje activo, la indagación, la creatividad, el pensamiento crítico y el desarrollo integral del alumno, combinando excelencia académica con valores sólidos y mentalidad global.

La apuesta por el multilingüismo, la innovación pedagógica y la personalización del aprendizaje es uno de sus grandes diferenciales. El inglés es lengua vehicular desde Infantil, junto al español y valenciano, con la posibilidad de aprender alemán, francés o chino, y con Newton College como centro examinador oficial de Cambridge, Goethe, DELF y DELE. Metodologías como Learning First, proyectos STEAM y programas de bienestar emocional convierten al alumno en protagonista de su aprendizaje. Todo ello respaldado por una sólida cultura de evaluación internacional, itinerarios personalizados y un profesorado altamente cualificado y en constante formación.

El centro destaca por su compromiso innegociable con el bienestar y la formación en valores. El centro ofrece un entorno seguro y acogedor en su campus de 24.000 m², que incluye 7.800 m² de instalaciones deportivas de alto nivel y una certificación en proceso de Eco-School. Todo ello refleja una visión educativa integral que une la excelencia académica con la conciencia social y la sostenibilidad, formando a los profesionales del mañana.

Tipo: Privado y laico

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.597

Profesores: 169