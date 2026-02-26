Colegio Internacional SEK Alborán (Almería).

El colegio fomenta la ciudadanía global con intercambios en Europa y EE.UU., participación en Modelos de Naciones Unidas y proyectos Erasmus+, además de una amplia oferta de actividades extraescolares y aprendizaje de varios idiomas.

SEK International School Alborán es el único colegio de la provincia de Almería que ofrece desde 2007 los tres programas del Bachillerato Internacional (IB), desde la etapa de infantil hasta bachillerato (PEP, PAI y DP), integrados con el currículo nacional (PEP y PAI) y diseñados para desarrollar pensamiento crítico, habilidades globales y actitudes de liderazgo en cada alumno.

El centro, ubicado en El Ejido (Almería), ofrece educación desde los 4 meses hasta los 18 años, con un modelo educativo que potencia metodologías innovadoras, estimulación temprana, inmersión lingüística en inglés y uso avanzado de tecnología educativa. Esta propuesta personalizada no solo impulsa el talento académico, sino también las habilidades personales y emocionales de cada estudiante.

Además de la formación académica de excelencia, SEK-Alborán cuenta con la acreditación NEASC (New England Association of Schools and Colleges), lo que habilita a los estudiantes a obtener el High School Diploma estadounidense junto al IB y facilita el acceso a universidades internacionales. El colegio también promueve intercambios escolares en Europa y Estados Unidos, y participa en Modelos de Naciones Unidas (MUN), en proyectos Erasmus+ y en actividades solidarias que fomentan la ciudadanía global y los valores sociales.

La oferta educativa se complementa con una amplia gama de actividades extraescolares, bilingüismo avanzado (español-inglés) desde las primeras etapas y la oportunidad de aprender francés y alemán desde primaria. SEK-Alborán forma parte de la Institución Educativa SEK, con más de 130 años de historia, red global de centros y una comunidad internacional que supera las 80 nacionalidades, lo que enriquece la experiencia educativa y cultural del alumnado.

Tipo: Privado.

Formación: Educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato (programas tanto nacionales como del Bachillerato Internacional).

Alumnos: 730

Profesores: 76