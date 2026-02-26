Highlands School Barcelona es un colegio privado, internacional y católico. Ofrece una educación integral desde 1 año hasta Bachillerato y destaca por combinar el currículum nacional español con el currículum británico, siendo el único colegio católico Cambridge International School de Barcelona.

Forman a cada alumno para que alcance la mejor versión de sí mismo, capaz de comprender el mundo, pensar con rigor y expresarse con fluidez en español e inglés. Buscan que desarrollen hábitos, virtudes y valores que les permitan ser personas maduras, felices y comprometidas. Es un colegio internacional con maestros que acompañan al alumno dentro y fuera del aula, guiándolo en su crecimiento desde el amor, el respeto, la disciplina y los valores cristianos.



En septiembre de 2025 inauguraron la IV fase de Highlands School Barcelona, que ha supuesto una inversión de aproximadamente 2,5 millones de euros y se ha ampliado en 1.154,21 metros cuadrados construidos la superficie total del centro. Se ha dotado de un mayor espacio al alumnado actual, creando espacios para trabajar con grupos reducidos y ofrecer mejor seguimiento, además de nuevos espacios que permitan a los alumnos disfrutar de un entorno común para el aprendizaje y la convivencia: Aulas de 4.º Eso y Bachillerato, sala de arte, un laboratorio de ciencias, Conference Room, Despachos, aulas de refuerzo, aula de estudio, nuevos aseos, 2 salas multiusos, un campo de baloncesto y de voleyball. Esta ampliación ha permitido también reubicar aulas para convertirlas en la nueva Biblioteca de primaria, nuevo laboratorio FABLAB y nuevas salas de refuerzo.

Tipo: Privado y católico

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 572

Profesores: 85