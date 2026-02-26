Cuenta con una amplia oferta de actividades curriculares y extraescolares como ajedrez, natación, robótica, violín, deportes y Summer Camp en la Playa de las Canteras.

El colegio utiliza el inglés como idioma principal, salvo en las materias de Lengua castellana y Matemáticas.

Brains International School Las Palmas ofrece educación infantil y primaria en un entorno privado, mixto y laico, con continuidad garantizada en Brains Telde.

En Brains International School Las Palmas ofrecemos educación infantil y primaria. Los alumnos tienen la continuidad garantizada en nuestro colegio privado internacional Brains Telde.

El colegio se enfoca en proporcionar una formación integral para los alumnos, con un excelente nivel académico, tecnológico, deportivo y de idiomas. El idioma vehicular del colegio es el inglés, a excepción de la Lengua castellana y las Matemáticas.

Se imparten actividades curriculares como ajedrez, francés, alemán, animación a la lectura, natación, desarrollo sensorial (filosofía Snoezelen) sensorial, coding & robotics y violín, todas estas actividades desarrollan destrezas cognitivas desde la infancia.

Existen diferentes patios divididos por edades, con una cancha de minibasket exterior para Primaria, además de aulas equipadas y luminosas, biblioteca, aula de música, sala de psicomotricidad, de desarrollo sensorial, gimnasio con canastas de minibasket y baloncesto y un jardín escolar para que experimenten con diferentes cultivos.

Brains Las Palmas ofrece una amplia variedad de actividades extraescolares que incluyen baloncesto, gimnasia rítmica, judo y un Summer Camp en el que se ofrecen actividades en la Playa de las Canteras como tenis playa, vela ligera, windsurf, kayak, paddle surf, pasando por minichefs o scrapbooking adaptado a la edad de cada niño, en grupos reducidos y supervisado por nuestros profesores. Además, está calificado cómo Apple Distinguished School.

Tipo: Privado, mixto y laico

Formación: Educación Infantil y Primaria.

Alumnos: 471

Profesores: 51