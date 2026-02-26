Lady Elizabeth School (Alicante)

Todos los alumnos estudian inglés y español, pudiendo aprender un tercer idioma en bachillerato y acceder a una amplia oferta de idiomas, incluso clases para padres.

Ofrece el programa de bachillerato más completo de la zona, con más de 20 asignaturas optativas para GCSE y A Level, facilitando el acceso universitario internacional.

El colegio sigue el currículo británico, priorizando la inmersión en inglés y un aprendizaje personalizado, con enfoque práctico y de resolución de problemas reales.

Lady Elizabeth School (LES) es un colegio británico internacional en la Marina Alta, fundado en 1987, con alumnos de más de 60 nacionalidades.

Lady Elizabeth School (LES) es un centro de enseñanza británica internacional en la Marina Alta, con un proyecto educativo sólidamente consolidado y una trayectoria de 38 años desde su fundación en 1987. Es un colegio de marcado carácter internacional con alumnos de más de 60 nacionalidades. El idioma principal es el inglés asegurando una inmersión lingüística absoluta en este idioma.

Siguen el curriculum británico en un entorno diseñado para que cada alumno pueda desarrollar sus habilidades y potenciar su aprendizaje. Bajo la premisa de “Where Confidence grows”, fomentamos el aprendizaje personalizado, con un enfoque práctico y de descubrimiento. Siempre buscando que sean capaces de aplicar el conocimiento adquirido a la solución de problemas de la vida real.

Cuentan con el programa de bachillerato más completo de la zona con +20 asignaturas optativas distintas para elegir para GCSE y A Level - desde Ciencias del Mar, Turismo, Computer Science, Economía a Matemáticas avanzadas - preparando a los alumnos con la mejor formación, excelentes resultados académicos y toda la orientación necesaria para personalizar su itinerario de acceso a la universidad en cualquier lugar del mundo.

Además del inglés como idioma de base, todos los alumnos estudian español como segundo idioma. En bachillerato se imparte un tercer idioma - alemán o francés. Ofrecen además un programa especial de Inmersión en Inglés o Español para los nuevos alumnos que lo necesitan a partir de Year 3. Los alumnos internacionales pueden presentarse a los exámenes oficiales de sus lenguas maternas. Adicionalmente, hay un amplia oferta de idiomas optativos que van desde holandés o chino como extraescolar, refuerzo de inglés en nuestra Saturday School, ruso en la Escuela Rusa de fin de semana, e incluso clases de español e inglés para padres.

Tipo: Privado, mixto y laico

Formación: Desde segundo de infantil hasta Bachillerato (desde los 2 a los 18 años) con currículum nacional británico y currículum español, además del International Primary Curriculum (IPC) en Primaria.

Alumnos: 1.175

Profesores: 124