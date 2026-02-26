Colegio Guadalaviar (Valencia)

El currículo tiene un enfoque humanístico, integrando humanidades en todas las etapas educativas para fomentar el pensamiento crítico y la sensibilidad artística.

El Colegio Guadalaviar ha puesto en marcha este curso su nuevo proyecto para la etapa de Infantil: KINDER, con una metodología basada en la curiosidad, la exploración y el aprendizaje activo. Este enfoque fomenta la autonomía y la creatividad de las alumnas desde los primeros años. Para ello cuenta con nuevas aulas flexibles que favorecen este aprendizaje activo.

KINDER dispone de programas específicos para cada edad que trabajan de manera integral los diferentes ámbitos de la educación: neuroestimulación, lenguaje, área lógico-matemática, creatividad y programa de formación en valores. En esta etapa se trabaja la inmersión lingüística. En Primaria, Secundaria y Bachillerato las alumnas se preparan para exámenes oficiales de Cambridge y pueden elegir otros idiomas como alemán y francés.

El enfoque humanístico presente en el currículo, refuerza la formación intelectual, cultural y antropológica. Las humanidades se integran en todas las etapas —desde los cuentos en Infantil hasta los clásicos y la filosofía en Bachillerato— para fomentar el pensamiento crítico, la sensibilidad artística y la capacidad de análisis, competencias esenciales en la sociedad actual.

La educación personalizada es uno de los pilares de Guadalaviar y pone en el centro de la educación a cada alumna, mediante un amplio sistema de tutorías personales y entrevistas periódicas con los padres para que la familia y el colegio estén en sintonía y puedan trabajar para acompañar a cada estudiante de manera individualizada.

Guadalaviar destaca por sus resultados académicos y su trayectoria en las pruebas de acceso a la universidad y en áreas como las matemáticas. El centro impulsa además iniciativas de gran impacto como la Jornada Matemática, una prueba referente con más de treinta años de trayectoria. En este sentido, cabe destacar que, en la última evaluación de PISA for Schools, el colegio obtuvo resultados muy superiores a la media de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias, consolidando su posición entre los mejores centros educativos de España.

Tipo: Concertado-privado, laico.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 849

Profesores: 64