Colegio Brains Telde

Brains Telde ofrece educación secundaria y bachillerato nacional. El colegio cuenta con modernas instalaciones como aulas equipadas con pizarras interactivas y iPads, canchas deportivas de baloncesto y campo de fútbol, gimnasio cubierto, patios adaptados para las diversas edades.

Las actividades curriculares son: francés, alemán, método KIVA (para la prevención del acoso escolar), certificaciones como Apple training Centre for Education, Club de debate, Programación y Robótica, Programa BYM (bring your own Mac).

Son de destacar sus aulas de música, zonas recreativas con diferentes patios, sala de computing, biblioteca y aulas de tecnología y arte, taquillas personales y pantallas en todas las aulas, salón de actos, laboratorio, aula audiovisual, comedor, espacio multiusos, todo ello en un entorno rehabilitado y de gran belleza exterior y arquitectónica.

Además, Brains Telde ofrece una amplia variedad de actividades extraescolares que incluyen baloncesto, club de debate, English after School, Arts & Crafts, Music Club, francés y alemán.

Es la sede oficial de los IELTS (International English Language Testing System o Sistema Internacional de Evaluación del Idioma Inglés), siendo el único centro de las Islas Canarias que oferta este examen en su modalidad online. Asimismo, está calificado cómo Apple Distinguished School.

Tipo: Privado, mixto y laico.

Formación: Educación Secundaria y Bachillerato Nacional

Alumnos: 220

Profesores: 29