El colegio Alemán de Bilbao ofrece una educación internacional basada en el aprendizaje de idiomas, que es la clave para formar ciudadanos del mundo. El colegio impulsa el pluralismo cultural y proporciona a su alumnado una preparación excepcional para afrontar con éxito los retos de la sociedad global actual. Con más de 100 años de historia en Bilbao, el centro se ha consolidado como un referente educativo gracias a su excelencia académica, su compromiso constante y su sólida experiencia pedagógica.

Ubicado en el barrio de Begoña, el colegio dispone de un campus de 33.000 m² rodeado de naturaleza, con amplios jardines y zonas verdes, y una excelente conexión por metro y autobús, que garantiza comodidad y accesibilidad para las familias. Aprender idiomas viviéndolos es el pilar del proyecto educativo. A través de una metodología innovadora, natural y eficaz, el alumnado alcanza un dominio real y profundo de las lenguas. Asimismo, ofrecen una formación plurilingüe en cinco idiomas: alemán (C2), inglés (C1), euskera (B2), francés (B1) y castellano.

Desde la guardería hasta el bachillerato, el Colegio Alemán ofrece una educación integral de excelencia, basada en valores y adaptada a cada etapa del desarrollo. Aplicamos metodologías activas y personalizadas que potencian el talento individual y el trabajo en equipo, y fomentan una visión abierta, global y competitiva del mundo, preparando a nuestro alumnado para un futuro lleno de oportunidades.

Tipo: Privado y laico

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 700

Profesores: 70