Cuenta con 887 alumnos, 70 profesores y cada estudiante dispone de un ordenador propio desde 3º de Primaria hasta 4º de Secundaria.

El 35% de los alumnos de 2º de Bachillerato alcanza el nivel C2 de inglés, el 75% el nivel C1 y el 100% el B2, según los exámenes de Cambridge.

El centro adapta su proyecto educativo para responder a las demandas sociales actuales y refuerza los valores y derechos humanos en su alumnado.

El colegio St. Patrick's English School fue fundado en 1976 por un grupo de familias que quisieron que sus hijos e hijas recibieran una educación integral laica, desde los 2 años hasta los 18, en la que el inglés ocuparía una posición destacada en el currículum. Con ello postulaban claramente por un centro escolar abierto, donde el alumnado adquiría apertura de miras y una perspectiva global de la realidad.

El espíritu fundacional todavía impregna el Proyecto Educativo del Centro, aunque, lógicamente, con el paso de los años ha ido matizándose y reformulándose para dar respuesta a las demandas cambiantes de la sociedad y de las familias cooperativistas.

Para hacer frente a las crecientes presiones a las que está sometida la población escolar muros afuera, provenientes de las redes sociales informáticas y de los medios de comunicación, y con el objeto de subrayar y promover los valores y derechos humanos fundamentales, desde 3.º EP hasta 4.º ESO el alumnado tiene asignadas dos horas semanales dentro de su horario en las que se abordan aspectos actitudinales que han de fundamentar sus acciones tanto dentro del centro como fuera de él.

Utilizan los exámenes del UCLES (Cambridge) para medir el nivel competencial del alumnado en lengua inglesa. Un 35% del alumnado de 2º Bachillerato promociona habiendo alcanzado el máximo nivel – C2 (Proficiency)- dentro del Marco Europeo de las Lenguas, el 75% el C1 (Advanced) y el 100% el B2 (First).

Asimismo, el alumnado dispone de alrededor de seiscientos ordenadores y dispositivos de uso exclusivo dentro de las instalaciones del colegio: cada alumno y alumna dispone de su propio equipo desde 3º Primaria hasta 4º Secundaria, facilitado por el centro.

Tipo de enseñanza: Concertada

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 887

Profesores: 70