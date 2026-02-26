British School of Córdoba

El Colegio Británico de Córdoba es el único colegio británico de la provincia y desarrolla un proyecto educativo internacional que combina excelencia académica, innovación y cercanía, con un enfoque centrado en el acompañamiento individual de cada alumno, bajo el lema de “mismo objetivo, diferentes caminos”. Todo el equipo —profesores, coordinadores de etapa, subdirectores y dirección— participa en un seguimiento académico individualizado, respetando los distintos ritmos de aprendizaje y potenciando los talentos de cada alumno.

El centro permite la convalidación de la ESO española y de los IGCSE británicos, así como el acceso a IB y A-Level, con resultados en IB superiores a la media mundial y un alto porcentaje de alumnos que acceden a la universidad en su primera opción. Este curso marca un momento clave para el centro con la apertura de su internado para alumnos internacionales, ampliando su dimensión global, y la puesta en marcha de una Unidad del Lenguaje, creada para acompañar a alumnos nacionales e internacionales de diferentes procedencias lingüísticas y facilitar su integración académica y personal desde el primer día.

Con el inglés como lengua vehicular, asignaturas en español y la incorporación del francés como tercer idioma a partir de los 9 años, el colegio ofrece una educación completa desde los 2 hasta los 18 años. Uno de los pilares del proyecto educativo es el bienestar integral del alumnado, apoyado por un servicio propio de psicopedagogía y psicología que realiza un acompañamiento constante, previene el acoso escolar y detecta necesidades educativas de manera temprana.

Tipo: Privado, mixto y laico.

Formación: Desde Infantil hasta Bachillerato.

Alumnos: 451

Profesores: 60