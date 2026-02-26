La inmersión lingüística comienza en el primer ciclo de infantil, totalmente en inglés, y continúa con educación bilingüe desde los 3 años.

Cumbres School Valencia es un colegio privado, católico y bilingüe con casi 40 años de trayectoria, ubicado en Moncada, cerca de la ciudad de Valencia.

Muy cerca de la ciudad de Valencia, en un entorno de naturaleza muy privilegiado en la localidad de Moncada, Cumbres School destaca como un referente de excelencia educativa en España. Con casi 40 años de trayectoria, este colegio privado, católico y bilingüe ofrece una formación integral que va más allá de lo académico, cultivando en cada alumno los valores, conocimientos y competencias necesarias para enfrentar con éxito los retos de un mundo globalizado.

El modelo de enseñanza y de acompañamiento de Cumbres es individualizado, integral y familiar. Es el único colegio católico privado y bilingüe de la provincia de Valencia. Por ello, ofrece su educación combinando lo mejor del sistema español junto con asignaturas del modelo británico para que sus alumnos puedan obtener una certificación internacional aceptada mundialmente como Cambridge International School.

Los alumnos comienzan en un entorno de inmersión lingüística desde edades muy tempranas, siendo el primer ciclo de educación infantil totalmente en inglés, y bilingüe a partir de los 3 años de edad.

Este enfoque global, junto con su sólida formación católica y su compromiso con la excelencia lo posiciona como un referente en innovación educativa. Todos sus proyectos desarrollados reflejan la esencia del centro: la búsqueda constante de soluciones que mejoren la sociedad, basadas en la creatividad, la superación personal y el trabajo en equipo. “Para nosotros, el emprendimiento no es solo un objetivo académico, es una forma de inculcar valores como la responsabilidad, autonomía y el servicio a la comunidad”.

Cumbres School reafirma su compromiso con la formación de estudiantes que no solo destacan por sus competencias académicas, sino también por su capacidad de transformar ideas en proyectos con impacto social. Una perfecta combinación de excelencia, valores y visión global que define a este centro educativo como un pilar en la educación valenciana.

Tipo: Privado, católico y bilingüe

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 763

Profesores: 110