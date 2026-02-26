Cuenta con acreditaciones de NABSS, el Consejo de Colegios Internacionales y el Ministerio de Educación, y es centro oficial de exámenes internacionales como Edexcel, Cambridge y Trinity College.

El colegio ofrece doble titulación oficial: española (ESO y Bachillerato) y británica (IGCSE y A-Level), preparando a los alumnos para universidades en España y el extranjero.

El Limonar International School Murcia es un colegio internacional de currículo británico para niños y niñas con casi 900 alumnos de entre 3 y 18 años. El colegio sigue el Curriculum Nacional para Inglaterra y Gales y prepara a sus alumnos para la educación universitaria tanto en España como en el extranjero. En este curso 2025-26 el colegio ha celebrado su 35 aniversario convertido en el centro de referencia en educación internacional de la Región de Murcia.

Los alumnos se benefician de lo mejor de dos mundos en un colegio líder: la sólida base del currículum español y la innovación y naturaleza práctica del currículo británico. Como resultado, los alumnos se gradúan del colegio con doble titulación oficial española y británica: al final de Secundaria, los IGCSE británicos y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria español; y el título de Bachillerato español y el certificado inglés de A-Level, al final de sus estudios de Bachillerato.

El colegio está acreditado por NABSS (Asociación Nacional de Colegios Británicos en España) y por el prestigioso Consejo de Colegios Internacionales junto a solo otros 3 colegios en toda España. También está reconocido por el Ministerio de Educación español. El colegio es asimismo un centro oficial de exámenes internacionales de Edexcel y Cambridge, así como centro de formación para los exámenes de inglés de Cambridge y el Trinity College. Los alumnos pueden realizar los exámenes oficiales de Trinity, Cambridge, Alliance Française, Goethe Institut o DELE, dotándose así de la acreditación de su dominio de un segundo y tercer idioma con reconocimiento internacional.

El colegio cuenta con un moderno campus de Secundaria y Bachillerato en Montevida (La Alberca), de 15.000 m2 y a escasos 5 minutos de su campus de Infantil y Primaria en Buenavista (El Palmar), que lo dotan de las mejores instalaciones educativas de la Región de Murcia.

Tipo: Privado, laico, mixto, internacional y multilingüe.

Formación: doble titulación oficial española (Certificado General de Educación Secundaria y Bachillerato) y británica (IGCSE y A-Level).

Alumnos: 895

Profesores: 79