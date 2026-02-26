Canterbury School (Las Palmas)

Canterbury School es un centro privado, laico y mixto en Las Palmas, con más de 50 años de experiencia y una educación basada en el Currículo Nacional de Inglaterra y el Bachillerato Internacional.

Canterbury School es un centro mixto con más de 50 años de experiencia, que ofrece una educación británica internacional a partir de los 18 meses, basada en el Currículo Nacional de Inglaterra y el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional. La visión del colegio es crear una comunidad educativa unida que inspire a todos los integrantes a marcar la diferencia, promoviendo una cultura de autoconfianza, enfrentamiento a los desafíos y respeto por los demás.

Dispone de un profesorado altamente cualificado y dedicado, así como instalaciones de vanguardia con las últimas tecnologías educativas. Los alumnos de Canterbury School consiguen cada año excelentes resultados académicos en sus exámenes oficiales externos y han obtenido más de 80 Premios de Excelencia Académica de la Universidad de Cambridge. Estos resultados sitúan a Canterbury School entre los mejores colegios internacionales de España y permiten a sus alumnos acceder a universidades de prestigio por todo el mundo.

Si bien el desarrollo académico es fundamental, la educación en Canterbury School va más allá del aula para adentrarse en una variada gama de actividades extracurriculares, que permiten que el alumno adquiera destrezas transferibles y esenciales para el futuro, tales como el liderazgo, las habilidades comunicativas y organizativas, el trabajo en equipo, y la resolución de problemas. En consecuencia, Canterbury School forma jóvenes innovadores, provistos de las habilidades necesarias para adentrarse en el mundo real y preparados para forjarse un futuro próspero y gratificante.

Tipo: Privado, laico y mixto.

Formación: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato

Alumnos: 1.000

Profesores: 80