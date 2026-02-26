Canterbury School (Las Palmas)
Los alumnos han obtenido más de 80 Premios de Excelencia Académica de la Universidad de Cambridge.
Las claves
Canterbury School es un centro privado, laico y mixto en Las Palmas, con más de 50 años de experiencia y una educación basada en el Currículo Nacional de Inglaterra y el Bachillerato Internacional.
El colegio cuenta con 1.000 alumnos, 80 profesores altamente cualificados y modernas instalaciones equipadas con tecnología educativa avanzada.
Los estudiantes obtienen excelentes resultados académicos, destacando más de 80 Premios de Excelencia Académica de la Universidad de Cambridge y acceso a universidades de prestigio internacional.
La formación se complementa con actividades extracurriculares que desarrollan habilidades como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas.
Canterbury School es un centro mixto con más de 50 años de experiencia, que ofrece una educación británica internacional a partir de los 18 meses, basada en el Currículo Nacional de Inglaterra y el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional. La visión del colegio es crear una comunidad educativa unida que inspire a todos los integrantes a marcar la diferencia, promoviendo una cultura de autoconfianza, enfrentamiento a los desafíos y respeto por los demás.
Dispone de un profesorado altamente cualificado y dedicado, así como instalaciones de vanguardia con las últimas tecnologías educativas. Los alumnos de Canterbury School consiguen cada año excelentes resultados académicos en sus exámenes oficiales externos y han obtenido más de 80 Premios de Excelencia Académica de la Universidad de Cambridge. Estos resultados sitúan a Canterbury School entre los mejores colegios internacionales de España y permiten a sus alumnos acceder a universidades de prestigio por todo el mundo.
Si bien el desarrollo académico es fundamental, la educación en Canterbury School va más allá del aula para adentrarse en una variada gama de actividades extracurriculares, que permiten que el alumno adquiera destrezas transferibles y esenciales para el futuro, tales como el liderazgo, las habilidades comunicativas y organizativas, el trabajo en equipo, y la resolución de problemas. En consecuencia, Canterbury School forma jóvenes innovadores, provistos de las habilidades necesarias para adentrarse en el mundo real y preparados para forjarse un futuro próspero y gratificante.
Tipo: Privado, laico y mixto.
Formación: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato
Alumnos: 1.000
Profesores: 80