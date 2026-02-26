Caxton College (Valencia)

Caxton College es un colegio británico privado y mixto, ubicado en Valencia en pleno arco mediterráneo, que ofrece una educación integral a niños y adolescentes entre 1 y 18 años. Fundado en 1987 por la familia Gil-Marqués, ofrece al alumnado español e internacional un centro para formarse en un ambiente multicultural siguiendo el modelo curricular británico junto con las materias obligatorias de Lengua y Cultura del currículum español. La enseñanza en Caxton College se apoya en diferentes áreas de aprendizaje creativo que fomentan principalmente la reflexión, la investigación y la autonomía de cada estudiante y cuenta con más de cincuenta y ocho nacionalidades representadas entre su personal y alumnado.

El propósito es formar personas felices y honestas a través de una educación integral, desarrollando sus virtudes, capacidades y pasiones para contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. El camino que recorren nuestros estudiantes durante su vida escolar se apoya en tres pilares fundamentales que les ayudan a crecer: un currículum académico creativo, un plan de actividades complementarias y un programa de formación humana. El lema “Lead the Way” se basa en esta triple visión educativa que impulsa a los estudiantes a ser ciudadanos globales bien formados en valores, con un conocimiento que busca la excelencia y una vocación por disfrutar de sus pasiones. Pretenden transmitirles valores en todas las áreas de su educación y en cada momento dentro de su vida escolar.

El currículo británico para el ciclo infantil destaca la importancia que el juego tiene en la mejora del lenguaje y comunicación en general, en la revelación de emociones, en las relaciones sociales, en el desarrollo físico y en el fomento de su independencia, entre muchos otros aspectos. A través del juego se consigue que el alumnado explore unidades didácticas de

manera creativa. Los métodos de enseñanza son dinámicos, flexibles e innovadores y emplean nuevas tecnologías cuando se considera conveniente.

Caxton College tiene la categoría de “Excellent School” (Colegio Excepcional) por haber recibido el reconocimiento internacional “British School Overseas” otorgado por la inspección educativa británica. Desde hace 9 años Caxton College mantiene esta distinción, siendo el único colegio de la provincia de Valencia que ostenta esta prestigiosa credencial de manera consecutiva y durante tanto tiempo.

Tipo: Privado, mixto, laico, Currículum Británico

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato

Alumnos: 1.654

Profesores: 189