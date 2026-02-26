Colegio Montserrat (Barcelona)

El centro está autorizado para impartir el Bachillerato Internacional, incluyendo el Programa de los Años Intermedios y el Diploma IB, lo que otorga una titulación internacional a sus estudiantes.

El Colegio Montserrat, que este curso celebra su centenario, cuenta con una sólida trayectoria en innovación educativa, basada en su modelo de Innovación Sostenible. Nuestra propuesta pedagógica sitúa al alumno en el centro de su propio proceso de crecimiento mediante el Aprendizaje Autodirigido, un sistema en el que los estudiantes definen sus objetivos y avanzan a su propio ritmo, acompañados por docentes que actúan como guías y diseñadores de experiencias de aprendizaje. Este enfoque se integra con el uso de metodologías de vanguardia, el desarrollo del pensamiento crítico y una firme apuesta por la digitalización ética y la Inteligencia Artificial.

Asimismo, el colegio está autorizado para impartir los programas del Bachillerato Internacional, lo que refuerza su vocación de apertura al mundo y su compromiso con una educación rigurosa y de calidad. Contamos con el PAI (Programa de los Años Intermedios) integrado en la etapa de Secundaria y ofrecemos el Diploma del Bachillerato Internacional (IB), brindando a los alumnos una titulación reconocida internacionalmente y una formación orientada a una mentalidad global.

Un pilar fundamental del proyecto educativo es el Proyecto MeeM (Mindfulness, Emotional Intelligence, Executive Functions & Movement). En el Colegio Montserrat entendemos que el aprendizaje y el bienestar son inseparables; por ello, el proyecto MeeM se integra de manera transversal en el día a día del centro, trabajando la interioridad, la regulación emocional y las funciones ejecutivas, ayudando a los alumnos a construir una base sólida de equilibrio personal y autoconocimiento.

Asimismo, el colegio destaca por la transformación de sus entornos en "espacios de aprendizaje", contando con laboratorios al aire libre en el bosque de Collserola, el MakerSpace donde los alumnos convierten ideas en productos reales, o el LeaderLab, un espacio exclusivo para los alumnos de Bachillerato encaminado al desarrollo del liderazgo, el emprendimiento y la excelencia académica.

Tipo: Concertado-privado.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 751

Profesores: 73