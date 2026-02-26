Lycée français International Molière de Madrid

Ofrece escolarización de 0 a 18 años, siguiendo los programas educativos franceses y españoles, permitiendo a los alumnos obtener tanto el Baccalauréat como el título de Bachiller.

El colegio destaca por su alta exigencia académica, formación en pensamiento crítico y un enfoque prudente hacia el uso de la tecnología, supervisando el acceso digital de los alumnos.

El Liceo Francés Internacional Molière es un centro educativo trilingüe francés, inglés y español que también ofrece alemán como opción. Reconocido en el oeste de Madrid por la solidez de su modelo, basado en una alta exigencia académica, la formación del pensamiento crítico, un trilingüismo consolidado y, desde ahora, la escolarización de alumnos de 0 a 18 años, el LFi Molière innova constantemente en su oferta pedagógica.

Centro de carácter familiar y acogedor, donde las relaciones entre la escuela y las familias se basan en la confianza y el diálogo, el LFi Molière es recomendado por los padres por la calidad de dichas relaciones y por el bienestar de los alumnos. Muy prudente en la relación con las pantallas, y prohibiendo en particular el uso del smartphone en el colegio, el centro desarrolla un programa de educación inteligente y razonada en el uso de las herramientas digitales, dotando a los alumnos de 13 a 18 años de Chromebooks con un uso estrictamente supervisado.

Como modelo educativo reconocido a nivel internacional, con 600 centros homologados por la AEFE en todo el mundo, el centro prepara a sus alumnos para estudios superiores de prestigio en España y en el resto del mundo.

Los profesores siguen los programas aprobados por el Ministerio de Educación francés desde Petite Section (primero de infantil) hasta la obtención del Baccalauréat (Bachillerato y EVAU). También se imparten los programas de cultura española, Lengua y Literatura y Geografía e Historia de España establecidos por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. Además, estos estudios de Lengua y cultura españoles les permiten obtener el Título de Graduado en ESO al finalizar la 2de (equivalente al 4º ESO de secundaria, enseñanza obligatoria en España) y el título de Bachiller, tras haber obtenido el Baccalauréat francés.

La novedad este curso es la posibilidad para nuestros alumnos de preparar el DUAL Diploma desde 4º de la ESO. Les permite convalidar el High School Diploma norteamericano además del Bachillerato francés.

Tipo: Privado, concertado y laico.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 750

Profesores: 70