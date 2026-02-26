Agora Sant Cugat International School (Barcelona)

Cuenta con 1.780 alumnos, 248 profesores y un enfoque en el desarrollo académico y emocional, integrando proyectos STEAM, música, deporte y experiencias internacionales.

El colegio apuesta por una educación trilingüe (inglés, castellano y catalán), con idiomas adicionales como chino, francés, alemán, ruso y árabe.

Ofrece el programa completo del Bachillerato Internacional (IB Continuum), desde Infantil hasta Bachillerato, incluyendo el único IB en Artes Escénicas de Cataluña.

Agora Sant Cugat International School es un colegio internacional privado y laico en Barcelona, miembro de Globeducate, con más de 30 años de trayectoria.

Desde hace más de 30 años, Agora Sant Cugat International School, miembro del grupo educativo Globeducate, es una comunidad educativa internacional y cercana, donde cada alumno se siente acompañado y cuidado desde el primer día. El colegio ofrece una educación personalizada que pone al alumno en el centro y cuida tanto el desarrollo académico como el emocional, en un entorno seguro y de confianza. Además, cuenta con dos escuelas infantiles propias, Pipo y Patufet, que garantizan un acompañamiento de calidad desde los primeros años de vida.

Agora Sant Cugat imparte el Bachillerato Internacional desde 2012 y es uno de los pocos colegios en España que ofrece el IB Continuum completo, desde Infantil hasta Bachillerato. Este recorrido acompaña a los alumnos en la construcción de su futuro, ayudándoles a descubrir sus intereses, desarrollar sus capacidades y elegir con confianza su camino, con una preparación internacional que les abre el mundo.

El aprendizaje se vive de forma activa y significativa: proyectos STEAM, música y deporte forman parte del día a día, junto a experiencias internacionales reales como estancias en el extranjero, Model United Nations y competiciones académicas internacionales. La educación es trilingüe, fundamentalmente se imparte en inglés y, además, en cada curso hay una asignatura impartida en castellano y otra impartida en catalán. Incorpora el aprendizaje de chino desde Primaria, así como francés o alemán en etapas posteriores, además de otras lenguas como ruso y árabe.

El colegio cuenta además con un nuevo campus de Bachillerato ya en funcionamiento y ofrece el único Bachillerato Internacional en Artes Escénicas de Cataluña, en colaboración con el Centro Superior de Arte Dramático EÒLIA, integrando formación académica, creatividad y experiencia profesional en un entorno de acompañamiento y cuidado.

Tipo: Laico, privado

Programas: Programa completo del IB Continuum: Programa de la Escuela Primaria (PEP), Programa de los Años Intermedios (PAI) para finalizar con el Programa Diploma (PD)

Alumnos: 1780

Profesores: 248