Colegio Internacional SEK El Castillo (Madrid).

Cuenta con acreditaciones internacionales, participa en proyectos como el Stage de la NASA y dispone de un buque escuela para proyectos medioambientales.

SEK International School El Castillo fue el primer colegio en España en implantar el Bachillerato Internacional y ofrece los tres programas IB desde 1977.

SEK International School El Castillo, situado en la zona noroeste de Madrid, es el colegio pionero en la implantación del Bachillerato Internacional (IB) en España desde 1977. Ofrece los tres programas del IB: Programa de la Escuela Primaria (PEP), Programa de los Años Intermedios (PAI) y Programa del Diploma (DP), y acompaña a sus alumnos en todas las etapas educativas, desde los 4 meses hasta los 18 años. El centro dispone además de residencia masculina y femenina dentro del campus, lo que refuerza su carácter internacional, con una comunidad educativa formada por alumnos de 54 nacionalidades.

SEK-El Castillo ofrece una formación integral a través de iniciativas singulares como el Modelo de Debate y Oratoria de Naciones Unidas (SEKMUN), el Bachillerato de Alto Rendimiento Artístico, la Escuela de Música, el Bachillerato de Artes, la incubadora de proyectos de emprendimiento y los programas de atención a estudiantes con altas capacidades. En el ámbito artístico, los alumnos pueden realizar los exámenes oficiales de la Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) y de la Royal Academy of Dance.

El colegio cuenta también con la acreditación NEASC, que reconoce a los centros de excelencia académica internacional y facilita el acceso a universidades de primer nivel en todo el mundo, y participa en proyectos internacionales como el Stage de la International Space Academy de la NASA. El programa SEK International Sports Academy, por otro lado, permite a los estudiantes deportistas un desarrollo personal único al compatibilizar los estudios con la práctica del deporte de alto rendimiento.

Una de sus propuestas educativas más emblemáticas es la Goleta Cervantes Saavedra, un buque escuela único que se convierte en aula flotante y en el que se desarrolla el proyecto SEK Posidonia LAB, orientado a la protección de la posidonia en el mar Mediterráneo y a la educación medioambiental. Además, Summer SEK, los cursos de verano del centro, cuentan con la acreditación de la European Camps Association, que ha otorgado a SEK-El Castillo la máxima calificación de cinco estrellas en calidad y seguridad.

Tipo: Privado, aconfesional.

Formación: Educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato (programas tanto nacionales como del Bachillerato Internacional).

Alumnos: 1.107

Profesores: 145